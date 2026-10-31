Um servidor que passou 25 anos exposto a condições prejudiciais à saúde não terá mais de esperar completar 60 anos para pedir a aposentadoria especial em Jundiaí. Essa é a principal mudança na atualização da legislação do Instituto de Previdência de Jundiaí (Iprejun), segundo a presidente Cláudia César. Ela conversou com a editora-chefe do Jornal de Jundiaí, Ariadne Gattolini, no Podcast JJ, e respondeu a dúvidas sobre os investimentos que sustentam aposentadorias e pensões.

A atualização reuniu regras que estavam espalhadas em diferentes textos: do quadro de pessoal à previdência dos servidores. A consolidação, explicou Cláudia, atendeu a uma recomendação do Tribunal de Contas e permite que o segurado encontre as normas em um só lugar. No processo, o Iprejun incorporou uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que afastou a idade mínima para a aposentadoria especial.

A mudança alcança quem trabalha exposto a agentes físicos, químicos ou biológicos. Médicos, profissionais de enfermagem e cozinheiras de escolas expostas ao calor estão entre os exemplos citados pela presidente. Isso não significa aposentadoria automática: o serviço de medicina da Prefeitura avalia cada caso, e a exposição precisa ser comprovada.