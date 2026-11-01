Eleitos no primeiro turno de 2026, quatro deputados planejam a atuação nos sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) a partir de 2027. As respostas ao JJ apontam Jundiaí como base comum, com modelos distintos de atendimento. Também aproximam os quatro na saúde: antes de destinar emendas parlamentares, eles pretendem ouvir prefeitos e serviços da região para conhecer os projetos que poderão receber recursos.

O deputado federal Luiz Fernando Machado (PL) prevê escritório em Jundiaí e, com João Paulo de Souza (PL), eleito deputado estadual, planeja manter outra base em Várzea Paulista. Ainda não há endereços ou datas. Leandro Basson (Podemos) quer gabinete em Jundiaí e espaços nas outras seis cidades, conforme estruturar o mandato. Danilo Joan (PP) já dispõe de uma estrutura política em Cajamar, fora da RMJ, e realiza atendimentos em Jundiaí. Ele estuda instalar um espaço maior e mais centralizado na cidade para receber moradores de toda a região, mas ainda avalia as condições para isso. Os quatro mencionam visitas, atendimento itinerante ou canais digitais para alcançar as cidades sem escritório.

O diálogo com as prefeituras ainda está no começo. Entre os sete municípios da RMJ, apenas Cabreúva e Várzea Paulista foram identificados por Luiz Fernando e João Paulo como locais de encontros com prefeitos. Os dois também estiveram com o prefeito de Itatiba, cidade que não pertence à região metropolitana. João Paulo disse que a principal demanda foi saúde e deixou os encaminhamentos para depois da posse, em 1º de fevereiro. Basson e Danilo relataram contatos com prefeitos, sem nomes nem demandas. As sete prefeituras procuradas pelo JJ não responderam até o fechamento.