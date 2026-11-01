Eleitos no primeiro turno de 2026, quatro deputados planejam a atuação nos sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) a partir de 2027. As respostas ao JJ apontam Jundiaí como base comum, com modelos distintos de atendimento. Também aproximam os quatro na saúde: antes de destinar emendas parlamentares, eles pretendem ouvir prefeitos e serviços da região para conhecer os projetos que poderão receber recursos.
O deputado federal Luiz Fernando Machado (PL) prevê escritório em Jundiaí e, com João Paulo de Souza (PL), eleito deputado estadual, planeja manter outra base em Várzea Paulista. Ainda não há endereços ou datas. Leandro Basson (Podemos) quer gabinete em Jundiaí e espaços nas outras seis cidades, conforme estruturar o mandato. Danilo Joan (PP) já dispõe de uma estrutura política em Cajamar, fora da RMJ, e realiza atendimentos em Jundiaí. Ele estuda instalar um espaço maior e mais centralizado na cidade para receber moradores de toda a região, mas ainda avalia as condições para isso. Os quatro mencionam visitas, atendimento itinerante ou canais digitais para alcançar as cidades sem escritório.
O diálogo com as prefeituras ainda está no começo. Entre os sete municípios da RMJ, apenas Cabreúva e Várzea Paulista foram identificados por Luiz Fernando e João Paulo como locais de encontros com prefeitos. Os dois também estiveram com o prefeito de Itatiba, cidade que não pertence à região metropolitana. João Paulo disse que a principal demanda foi saúde e deixou os encaminhamentos para depois da posse, em 1º de fevereiro. Basson e Danilo relataram contatos com prefeitos, sem nomes nem demandas. As sete prefeituras procuradas pelo JJ não responderam até o fechamento.
Saúde como ponto de partida
Na saúde, Luiz Fernando quer buscar recursos federais para o Hospital São Vicente, o Hospital de Várzea Paulista e o atendimento especializado. Mencionou ainda APAEs, Instituto Luiz Braille e Grendacc. O primeiro passo será reunir secretarias municipais e serviços de referência para identificar necessidades e projetos. Os estaduais também começam por levantamentos: João Paulo reunirá gestores para integrar a rede; Basson mapeará pedidos por exames, consultas e hospitais; Danilo buscará com prefeituras projetos de consultas, exames, cirurgias e especialidades. Só depois dessas etapas será possível saber quais propostas cada um levará ao orçamento.
As outras prioridades refletem perfis distintos. João Paulo quer cobrar melhorias no transporte intermunicipal e ampliar vagas e horários no ensino médio e técnico. Basson defende reforço à segurança pública e uma estrutura estadual especializada para tratar a dependência química; a primeira providência será levantar necessidades locais e iniciar a articulação com o Estado. Luiz Fernando fala em infraestrutura, mobilidade e qualificação profissional. Danilo também cita mobilidade, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Ainda não há iniciativas por município nessas áreas.
Emendas sob acompanhamento
Antes da posse, os quatro apresentaram critérios e prioridades, sem valores de emendas definidos para 2027. Todos citam necessidade, impacto social e viabilidade, sem distinção partidária. A aplicação dependerá dos projetos das cidades. Luiz Fernando e Danilo pretendem começar por reuniões com gestores; João Paulo fala em urgência e benefício regional; Basson destaca a capacidade de execução.
Perguntados como pretendem prestar contas aos eleitores, os deputados são unânimes em mencionar canais de WhatsApp, redes e emails. Luiz Fernando promete um balanço semestral por município, separando recursos indicados, empenhados e pagos, com beneficiário e finalidade. João Paulo e Basson falam em divulgação periódica por cidade, ainda sem frequência definida. Danilo pretende organizar um modelo com valores e andamento das emendas.