Ondas de calor, noites mal dormidas, mudanças de humor e cansaço fazem parte da rotina de muitas mulheres durante a menopausa. Em Jundiaí, cerca de 79 mil mulheres têm entre 0 e 64 anos, faixa etária em que podem ocorrer as mudanças relacionadas à perimenopausa e à menopausa, segundo dados do Censo 2022. Para ampliar o atendimento a esse público, o município instituiu um programa específico de atenção à saúde antes, durante e depois da menopausa. A nova lei prevê acompanhamento, prevenção, diagnóstico e tratamento, mas a organização dos novos fluxos na rede pública ainda está em elaboração.

A Lei Municipal nº 10.639/2026, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), foi aprovada pela Câmara em 1º de setembro e sancionada em 21 de setembro. O texto estabelece diretrizes para acolhimento, orientação, capacitação dos profissionais e criação de fluxos específicos de atendimento.

A realidade dessa fase é conhecida pela moradora da Vila Rami, Márcia Aparecida dos Santos, de 52 anos. Há cerca de um ano na menopausa, ela procurou atendimento na rede pública para entender as mudanças no corpo. “Primeiro vieram as ondas de calor, principalmente à noite, e depois comecei a ter mais dificuldade para dormir. No começo, não entendia muito bem o que estava acontecendo e achava que era algo passageiro”, conta.