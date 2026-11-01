Ondas de calor, noites mal dormidas, mudanças de humor e cansaço fazem parte da rotina de muitas mulheres durante a menopausa. Em Jundiaí, cerca de 79 mil mulheres têm entre 0 e 64 anos, faixa etária em que podem ocorrer as mudanças relacionadas à perimenopausa e à menopausa, segundo dados do Censo 2022. Para ampliar o atendimento a esse público, o município instituiu um programa específico de atenção à saúde antes, durante e depois da menopausa. A nova lei prevê acompanhamento, prevenção, diagnóstico e tratamento, mas a organização dos novos fluxos na rede pública ainda está em elaboração.
A Lei Municipal nº 10.639/2026, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), foi aprovada pela Câmara em 1º de setembro e sancionada em 21 de setembro. O texto estabelece diretrizes para acolhimento, orientação, capacitação dos profissionais e criação de fluxos específicos de atendimento.
A realidade dessa fase é conhecida pela moradora da Vila Rami, Márcia Aparecida dos Santos, de 52 anos. Há cerca de um ano na menopausa, ela procurou atendimento na rede pública para entender as mudanças no corpo. “Primeiro vieram as ondas de calor, principalmente à noite, e depois comecei a ter mais dificuldade para dormir. No começo, não entendia muito bem o que estava acontecendo e achava que era algo passageiro”, conta.
Márcia considera importante ampliar as informações e o acompanhamento. “Nem sempre a gente sabe diferenciar o que é esperado nessa fase e o que precisa de atenção. Também sinto falta de mais informações sobre o assunto, porque muitas mulheres passam por isso sem saber a quem recorrer”, relata.
Proposta busca ampliar atendimento
A vereadora Mariana Janeiro afirma que a proposta busca dar visibilidade a uma fase da vida feminina que ainda recebe pouca atenção do poder público. Segundo ela, houve avanços nas políticas de saúde voltadas à contracepção, gravidez, parto e prevenção de cânceres, mas o acompanhamento perde espaço quando as mulheres deixam a fase reprodutiva. “A saúde da mulher não termina quando termina também a sua capacidade reprodutiva. A menopausa não é uma doença. É importante que a gente trate a menopausa como um ciclo natural da vida das mulheres”, afirma.
A parlamentar destaca que o projeto também contempla a perimenopausa, período que antecede a menopausa e no qual começam as oscilações hormonais. A proposta é preparar a rede municipal para reconhecer essas mudanças, capacitar profissionais e estabelecer protocolos específicos. “O que nós queremos com esse projeto de lei é construir o entendimento de que nenhuma mulher deixa de ser sujeito de direitos simplesmente porque ela envelheceu”, diz.
Sintomas e acompanhamento
O ginecologista Rogério Bonassi Machado, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) e responsável pelo Ambulatório de Ginecologia Endócrina e Climatério, explica que as mudanças hormonais podem afetar diferentes áreas da vida da mulher, incluindo o trabalho, a vida sexual e as relações familiares. “Essas manifestações podem comprometer o sono, a disposição e a qualidade de vida. A menopausa é natural, mas o sofrimento não precisa ser encarado como algo que a mulher simplesmente tem de suportar”, afirma.
Segundo o especialista, o acompanhamento deve começar ainda na perimenopausa, antes mesmo da última menstruação, com avaliação da saúde cardiovascular, óssea, sexual e emocional. “As mudanças podem começar dois ou três anos antes da menopausa, durante a perimenopausa. Alterações no ciclo menstrual, ondas de calor e problemas de sono já são motivos para procurar avaliação. A terapia hormonal geralmente tem uma janela de oportunidade nos primeiros dez anos após a menopausa, quando há indicação. Mas nem todas as mulheres precisam desse tratamento. É necessário avaliar cada caso individualmente, considerando os benefícios e os riscos”, diz o médico.
O que muda na rede pública
A Secretaria de Promoção da Saúde informou que a rede municipal já oferece exames como mamografia, ultrassonografia transvaginal e densitometria óssea, além de medicamentos para reposição hormonal, conforme indicação médica, e grupos de orientação. Com a nova lei, a Prefeitura prepara um protocolo específico para padronizar o atendimento. A ampliação da oferta de medicamentos e dos grupos para todas as unidades também está em discussão. As medidas ainda não têm prazo definido para implementação. A Secretaria não informou quantas unidades de saúde já oferecem grupos voltados a mulheres nessa fase.