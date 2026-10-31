Cinco obras previstas na rodovia Anhanguera com objetivo de melhorar a ligação entre bairros de Jundiaí e facilitar o acesso a avenidas, seguem em discussões desde 2025, porém não há previsão para início das obras. Segundo projeto, as intervenções incluem passagens por baixo ou por cima da rodovia, além de mudanças em viadutos e trevos. Procurada, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) reforça que quatro projetos estão em análise técnica e o quinto segue em fase inicial.
As intervenções estão previstas nos quilômetros 54, 58, 61, 62 e 64. No km 54, o projeto prevê uma passagem inferior para ligar as vilas Rami e Comercial. No km 58, a proposta é requalificar o trevo da avenida Jundiaí. Já no km 61, está prevista a duplicação do viaduto da avenida Luiz Latorre. No km 62, o projeto inclui uma passagem inferior e conexões com a avenida Antônio Frederico Ozanan e as marginais do rio Jundiaí. No km 64, uma passagem superior deve facilitar o acesso entre Engordadouro, Água Doce e o Distrito Industrial.
Obras dependem de aprovações
As secretarias municipais de Mobilidade e Transporte (SMMT), de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) informaram que os projetos seguem o Plano de Mobilidade Urbana e o Plano Diretor. Segundo a Prefeitura, os estudos de tráfego foram feitos por uma empresa contratada pela Motiva Autoban, que também entregou os projetos executivos para análise do município.
A Artesp informou ao Jornal de Jundiaí que os projetos dos km 58, 61, 62 e 64 estão em análise técnica. O estudo do km 54 ainda está em fase inicial. Após as aprovações, a conclusão e a certificação dos projetos, será realizada uma concorrência para escolher as empresas responsáveis pelas obras.
As intervenções serão viabilizadas por meio de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A Prefeitura afirmou não ter informações sobre as tratativas financeiras, que cabem ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos e da Artesp.
A previsão municipal é que o Estado anuncie o início da primeira transposição no começo de 2027. O cronograma será elaborado após a aprovação da Prefeitura e o protocolo dos projetos na Artesp. Questionada, a Motiva AutoBan orientou a reportagem a considerar a resposta já enviada pela agência.
Outras Rodovias também têm obras
Além das cinco transposições previstas na Anhanguera, outras rodovias que passam por Jundiaí têm obras em andamento. Na rodovia dos Bandeirantes, a Motiva Autoban constrói uma faixa adicional entre os quilômetros 47 e 50, no sentido interior. O retorno operacional do km 49 permanece interditado durante os trabalhos, cuja liberação está prevista para junho de 2027.
Já na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a Artesp registra serviços de recuperação do pavimento entre os quilômetros 62 e 64,6, em Jundiaí, com previsão de término em novembro de 2026. Na Anhanguera, também há intervenções de reparo e recuperação do asfalto, incluindo serviços entre os quilômetros 56 e 57.
Na João Cereser (SP-360), administrada pela concessionária Rota das Bandeiras, as obras de prolongamento da avenida Antônio Frederico Ozanan incluem a construção de um novo túnel com pouco mais de 53 metros sob a rodovia, ao lado da estrutura existente. O projeto prevê três faixas de rolamento, calçada e ciclovia. A intervenção é executada pela Prefeitura, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2027.
Segundo a Artesp, a Motiva Autoban mantém 16 obras em andamento nas rodovias que cortam a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A maioria está relacionada a reparos e recuperação do pavimento.