Cinco obras previstas na rodovia Anhanguera com objetivo de melhorar a ligação entre bairros de Jundiaí e facilitar o acesso a avenidas, seguem em discussões desde 2025, porém não há previsão para início das obras. Segundo projeto, as intervenções incluem passagens por baixo ou por cima da rodovia, além de mudanças em viadutos e trevos. Procurada, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) reforça que quatro projetos estão em análise técnica e o quinto segue em fase inicial.

As intervenções estão previstas nos quilômetros 54, 58, 61, 62 e 64. No km 54, o projeto prevê uma passagem inferior para ligar as vilas Rami e Comercial. No km 58, a proposta é requalificar o trevo da avenida Jundiaí. Já no km 61, está prevista a duplicação do viaduto da avenida Luiz Latorre. No km 62, o projeto inclui uma passagem inferior e conexões com a avenida Antônio Frederico Ozanan e as marginais do rio Jundiaí. No km 64, uma passagem superior deve facilitar o acesso entre Engordadouro, Água Doce e o Distrito Industrial.

Obras dependem de aprovações