A expectativa de aumento também aparece nos dados nacionais. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), as vendas de flores e plantas ornamentais para o Dia de Finados devem crescer 5,2% em 2026, na comparação com o ano passado. A data representa cerca de 8% do comércio anual do setor.

Levar flores ao cemitério no Dia de Finados é uma tradição para muitas famílias e também uma oportunidade de movimentar o comércio. Em Jundiaí, as floriculturas estão otimistas com as vendas deste ano, com expectativa positiva, inclusive com meta de crescer 15% em relação ao ano passado, tendo o crisântemo e as rosas brancas como carros-chefes do período.

Proprietários de uma floricultura na região central, Cristiane e Flávio Tanaka, acreditam que o movimento deve ficar mais claro a partir deste sábado (31). O fato de o feriado cair em uma segunda-feira pode influenciar as vendas, já que parte da população pode aproveitar os dias de folga para viajar. Entre as flores mais procuradas estão os crisântemos, cujos vasos pequenos custam entre R$ 20 e R$ 35. “Eu acredito que uns 10%, 15% de crescimento nas vendas. A gente está esperançoso, mas não sabe se as pessoas vão viajar ou preferir ir ao cemitério. Estamos esperando o movimento”, afirma Tanaka.

No ano passado, apesar da chuva, o movimento foi bom e ficou dentro do esperado, segundo Cristiane. A comerciante também observa que os preços costumam subir em datas comemorativas. “Foi um movimento bom, ficou dentro do esperado mesmo. Todos os anos, em toda data comemorativa, as flores aumentam. Isso já é de praxe. Acontece no Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia dos Namorados, Natal e também no Finados”, explica.

Em outra floricultura, a funcionária Ana Paula de Lima também espera um aumento na procura nos próximos dias. Até o momento da entrevista, porém, o movimento ainda era baixo. Segundo ela, Finados não está entre as datas mais fortes para as vendas da loja, que tem maior procura por buquês e arranjos para presentear. “Por enquanto, está bem tranquilo, mas a gente espera que melhore até o feriado, já que muita gente vem ao cemitério nesses dias para visitar os familiares e levar flores. É uma data em que as pessoas procuram bastante os crisântemos e as rosas brancas para fazer essa homenagem. Estamos nos preparando e esperamos que o movimento aumente”, conta. Na loja, o crisântemo custa R$ 28 a unidade. As rosas brancas também estão entre as opções, com preços de R$ 12 para as nacionais e R$ 20 para as colombianas.