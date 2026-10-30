O diagnóstico de câncer de mama traz desafios que vão além dos cuidados com a saúde. Durante o tratamento, muitas mulheres precisam lidar com afastamento do trabalho, alterações na renda familiar e dificuldades para realizar exames ou acessar procedimentos médicos. O que parte das pacientes desconhece é que a legislação brasileira prevê uma série de direitos voltados à proteção social, à assistência à saúde e à recuperação da qualidade de vida.

Neste Outubro Rosa, a Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo chama a atenção para a importância da informação sobre esses direitos, desde a investigação diagnóstica até a recuperação após o tratamento. Entre as garantias estão prazos legais para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), acesso à reconstrução mamária e possibilidade de benefícios previdenciários e assistenciais, conforme os requisitos previstos em lei.

Diagnóstico e tratamento dentro do prazo

Pela legislação federal, quando a principal hipótese diagnóstica é de câncer, os exames necessários à confirmação da doença devem ser realizados em até 30 dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. Após a confirmação por laudo patológico, a paciente tem direito ao início do primeiro tratamento pelo SUS em até 60 dias, ou em prazo menor, quando houver indicação terapêutica.