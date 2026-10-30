Com o fim de semana prolongado, a Defesa Civil do Estado de São Paulo orienta a população a acompanhar a previsão do tempo e adotar medidas preventivas durante os próximos dias. Entre sexta-feira (30) e domingo (1º), a tendência é de condições meteorológicas mais estáveis, com baixa probabilidade de chuva na maior parte do estado. Já na segunda-feira (2), a instabilidade aumenta, com previsão de pancadas de chuva e possibilidade de episódios localmente fortes.

Na sexta-feira, o dia será de sol entre nuvens, temperaturas amenas pela manhã e elevação gradual à tarde. A possibilidade de chuva será baixa na maior parte do território paulista, sem descartar precipitação fraca e isolada. Os ventos deverão ser fracos, com momentos de intensidade moderada.

No sábado (31), a nebulosidade tende a aumentar, com períodos de céu encoberto e temperaturas relativamente amenas. Há possibilidade de chuva fraca e passageira em pontos isolados, especialmente durante a tarde. Os ventos deverão permanecer fracos a moderados.