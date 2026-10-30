Com o fim de semana prolongado, a Defesa Civil do Estado de São Paulo orienta a população a acompanhar a previsão do tempo e adotar medidas preventivas durante os próximos dias. Entre sexta-feira (30) e domingo (1º), a tendência é de condições meteorológicas mais estáveis, com baixa probabilidade de chuva na maior parte do estado. Já na segunda-feira (2), a instabilidade aumenta, com previsão de pancadas de chuva e possibilidade de episódios localmente fortes.
Na sexta-feira, o dia será de sol entre nuvens, temperaturas amenas pela manhã e elevação gradual à tarde. A possibilidade de chuva será baixa na maior parte do território paulista, sem descartar precipitação fraca e isolada. Os ventos deverão ser fracos, com momentos de intensidade moderada.
No sábado (31), a nebulosidade tende a aumentar, com períodos de céu encoberto e temperaturas relativamente amenas. Há possibilidade de chuva fraca e passageira em pontos isolados, especialmente durante a tarde. Os ventos deverão permanecer fracos a moderados.
No domingo, a previsão indica elevação das temperaturas, com sensação de tempo mais quente durante a tarde e variação de nebulosidade. A probabilidade de chuva permanece baixa, com possibilidade de episódios pontuais e de curta duração.
Já na segunda-feira, o aumento da umidade e da instabilidade atmosférica deverá favorecer períodos de chuva ao longo do dia, principalmente entre a madrugada e a tarde. São esperadas pancadas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de episódios localmente fortes. A maior cobertura de nuvens deverá manter as temperaturas mais amenas. Durante as pancadas, poderão ocorrer rajadas de vento e descargas elétricas isoladas.
Prevenção começa antes de sair de casa
Para quem pretende viajar ou aproveitar atividades ao ar livre durante o período, a Defesa Civil recomenda consultar as condições meteorológicas antes de sair e planejar os deslocamentos com segurança.
- Nas estradas: revise as condições do veículo, respeite os limites de velocidade e mantenha distância segura dos demais veículos. Em caso de chuva intensa ou baixa visibilidade, reduza a velocidade e procure um local seguro para parar.
- Em atividades ao ar livre: ao ouvir trovões ou perceber mudanças nas condições do tempo, procure abrigo em uma edificação segura. Evite áreas abertas e mantenha distância de árvores, postes e estruturas que possam cair.
- Em rios, cachoeiras e represas: saia da água ao perceber sinais de chuva ou ouvir trovões. Evite locais sujeitos a enxurradas e afaste-se das margens se houver elevação do nível da água.
- Em caso de alagamentos : não atravesse ruas inundadas ou trechos com correnteza, a pé ou de veículo.
Para receber alertas gratuitos por SMS, envie o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Acompanhe as atualizações meteorológicas e os avisos oficiais nos canais de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo.