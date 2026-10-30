A Prefeitura de Jundiaí promoveu uma ação de ordenamento urbano, segurança e zeladoria no Jardim São Camilo na manhã de terça-feira (27). Equipes do Núcleo de Ordem Urbana (NOU) realizaram uma operação integrada na rua José Maria Whitaker, com foco na prevenção de ocupações irregulares, conservação dos espaços públicos e atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa acontece em uma região que também está contemplada pelo programa Transforma São Camilo, um conjunto de investimentos de aproximadamente R$ 65 milhões voltado à infraestrutura, mobilidade, segurança e melhoria dos espaços públicos. As ações de ordenamento urbano complementam esse trabalho, contribuindo para a conservação das áreas e a prevenção de situações de risco.

A operação mobilizou profissionais das secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), com apoio da Guarda Municipal.