A Prefeitura de Jundiaí promoveu uma ação de ordenamento urbano, segurança e zeladoria no Jardim São Camilo na manhã de terça-feira (27). Equipes do Núcleo de Ordem Urbana (NOU) realizaram uma operação integrada na rua José Maria Whitaker, com foco na prevenção de ocupações irregulares, conservação dos espaços públicos e atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A iniciativa acontece em uma região que também está contemplada pelo programa Transforma São Camilo, um conjunto de investimentos de aproximadamente R$ 65 milhões voltado à infraestrutura, mobilidade, segurança e melhoria dos espaços públicos. As ações de ordenamento urbano complementam esse trabalho, contribuindo para a conservação das áreas e a prevenção de situações de risco.
A operação mobilizou profissionais das secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), com apoio da Guarda Municipal.
As equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) realizaram abordagens em dois pontos da via, com oferta de atendimento socioassistencial. Paralelamente, o Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) promoveu a limpeza da área pública, com a retirada de aproximadamente seis toneladas de materiais, entre móveis, colchões, barracas, telhas e madeiras.
Ações permanentes nos bairros
As operações do NOU acontecem semanalmente em diferentes regiões da cidade e integram as estratégias definidas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC). O trabalho reúne diferentes setores da administração para atuar de forma coordenada na segurança, preservação ambiental, saúde pública e assistência social. Desde o início do ano, as equipes já realizaram ações em bairros como Jardim Fepasa, Gramadão, Centro, Ponte São João, Jardim Novo Horizonte, Vila Esperança, Vila Ana, Jardim São Camilo, Vila Argos, Ivoturucaia e Jardim do Lago.