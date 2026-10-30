Três Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs), nas regiões do Ivoturucaia, Caxambu e Vila Maringá, tiveram troca de coberturas nos acessos às edificações. As novas estruturas atendem a reivindicações antigas das comunidades escolares e melhoram o percurso entre os portões de entrada e os prédios das unidades. Para as trocas nas três Emebs, a Prefeitura de Jundiaí investiu mais de R$ 500 mil.

As Emebs contempladas foram a Professora Luiza Francisca de Souza Martins, no Ivoturucaia; Comendador Hermenegildo Martinelli, no Jardim Vera Cruz, região do Caxambu, e Lucírio Valli, na Vila Maringá. Com estruturas mais resistentes e padronizadas, a intervenção também busca garantir maior durabilidade às melhorias realizadas nos espaços escolares. Na Emeb Professora Luiza Francisca de Souza Martins, a fixação das telhas foi finalizada, representando mais uma etapa da execução dos serviços.

“Estamos atendendo a uma demanda antiga das comunidades escolares com uma melhoria que será percebida todos os dias por quem utiliza essas unidades. Com as coberturas, os alunos passam a ter um trajeto mais protegido entre o portão e a entrada da escola, sem ficarem tão expostos à chuva e ao sol forte. É um investimento que olha para as necessidades reais das nossas escolas e de quem está nelas diariamente”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.