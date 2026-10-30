No século XVIII, em 1754, duas mulheres foram acusadas de bruxaria e se tornaram alvo da inquisição em Jundiaí. Thereza Leyte e sua filha, Escholástica Pinta da Silva, foram apontadas pelo tribunal do Santo Ofício da Justiça Eclesiástica como autoras de práticas de bruxaria, pacto com o diabo e o homicídio de uma pessoa, Manoel Garcia, marido de Escholástica.
Essa parte da história jundiaiense foi descoberta a partir de pesquisas de filóloga (estudiosa da linguagem registrada em fontes históricas) Narayan Porto durante a pesquisa de mestrado "Feitiçaria paulista: transcrição de processo-crime da Justiça Eclesiástica na América portuguesa do século 18", pela Universidade de São Paulo (USP). Os documentos analisados são da Cúria Metropolitana de São Paulo.
A denúncia contra as mulheres partiu de alguns familiares de Manoel Garcia, após a morte do homem. De acordo com documentos históricos, Escholástica causava feridas na perna do marido só de tocá-las, e deixou o homem cego colocando as mãos sobre suas pálpebras. Manoel apresentou sintomas de enfermidade depois de voltar de uma viagem a Goiás, mas ele provavelmente morreu de lepra (hanseníase), doença que causa feridas.
A investigação descobriu que na verdade familiares de Manoel queriam ficar com os bens do homem após sua morte – sendo as posses mais importantes os "administrados", indígenas escravizados. Para isso, teriam contratado um homem negro escravizado chamado Francisco e conhecido como feiticeiro. A suposta testemunha espalhou boatos sobre a feitiçaria das mulheres.
A acusação também menciona um suposto "feitiço enterrado", como era chamado na época, após encontrarem os sapatos e as vestimentas de Garcia enterrados em frente à porta de sua casa. Escholástica foi apontada também como causadora de dores estomacais no marido, depois de manipular o alimento do homem.
No fim das contas, tanto Escholástica quanto Thereza, moradoras da Villa da Nossa Senhora do Desterro de Iundiahy, atual município de Jundiaí, foram absolvidas por falta de provas sobre as supostas práticas de bruxaria. Os familiares teriam, de fato, forjado relatos por conta da herança de Manoel.
A Inquisição, movimento da Igreja Católica que começou no século XII na Europa a fim de combater ameaças ao Cristianismo, chegou ao Brasil em 1536, junto com a colônia portuguesa. A atividade em terras tupiniquins se consolidou depois do estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, que recebia visitas exclusivas de portugueses inquisidores, responsáveis por investigar comportamentos e práticas que se desviavam dos estabelecidos pelo catolicismo.
No caso de Jundiaí, as duas mulheres conseguiram provar que não praticavam bruxaria nem tinham pacto com o diabo, mas muitas mulheres da Europa acabaram morta com métodos cruéis, como enforcamento ou atiradas a fogueiras, por serem acusadas de bruxaria em situações que incluíam manipulação de ervas, vidas mais isoladas ou até mesmo a cor de seus cabelos.
O Dia das Bruxas, neste sábado (31), tem origem no antigo Samhain, festival pagão do povo celta realizado há mais de 2 mil anos nas Ilhas Britânicas, hoje países como Irlanda e Escócia. O Samhain marcava o fim das colheitas e também do verão, e o início do ano novo celta, celebrado em 1º de novembro.