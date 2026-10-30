No século XVIII, em 1754, duas mulheres foram acusadas de bruxaria e se tornaram alvo da inquisição em Jundiaí. Thereza Leyte e sua filha, Escholástica Pinta da Silva, foram apontadas pelo tribunal do Santo Ofício da Justiça Eclesiástica como autoras de práticas de bruxaria, pacto com o diabo e o homicídio de uma pessoa, Manoel Garcia, marido de Escholástica.

Essa parte da história jundiaiense foi descoberta a partir de pesquisas de filóloga (estudiosa da linguagem registrada em fontes históricas) Narayan Porto durante a pesquisa de mestrado "Feitiçaria paulista: transcrição de processo-crime da Justiça Eclesiástica na América portuguesa do século 18", pela Universidade de São Paulo (USP). Os documentos analisados são da Cúria Metropolitana de São Paulo.

A denúncia contra as mulheres partiu de alguns familiares de Manoel Garcia, após a morte do homem. De acordo com documentos históricos, Escholástica causava feridas na perna do marido só de tocá-las, e deixou o homem cego colocando as mãos sobre suas pálpebras. Manoel apresentou sintomas de enfermidade depois de voltar de uma viagem a Goiás, mas ele provavelmente morreu de lepra (hanseníase), doença que causa feridas.