O feriado prolongado de Finados, na segunda-feira (2), pode ser oportunidade para desacelerar, sair da rotina e aproveitar o que Jundiaí tem a oferecer quando o assunto é lazer e gastronomia. E não é preciso pegar estrada para viver novas experiências: a cidade reúne paisagens rurais, pratos para todos os gostos, adegas tradicionais, cervejarias artesanais, espaços de lazer e atrações culturais que podem transformar o fim de semana em uma oportunidade de redescobrir o lugar onde se vive.

Se a ideia é reunir a família para um almoço especial, levar as crianças para brincar, fazer um passeio a dois, encontrar os amigos ou simplesmente conhecer um lugar novo, há muitas possibilidades. E, mesmo se a previsão indicar chuva, dá para planejar programas gastronômicos e culturais, escolhendo estabelecimentos com estrutura adequada para o clima.

Um roteiro para cada estilo de passeio

Jundiaí conta com dez Rotas Turísticas oficiais, que conectam empreendimentos, tradições, paisagens e diferentes experiências. Cada uma tem uma identidade própria e pode servir de ponto de partida para organizar o passeio, de acordo com o perfil do grupo e o tempo disponível.