O feriado prolongado de Finados, na segunda-feira (2), pode ser oportunidade para desacelerar, sair da rotina e aproveitar o que Jundiaí tem a oferecer quando o assunto é lazer e gastronomia. E não é preciso pegar estrada para viver novas experiências: a cidade reúne paisagens rurais, pratos para todos os gostos, adegas tradicionais, cervejarias artesanais, espaços de lazer e atrações culturais que podem transformar o fim de semana em uma oportunidade de redescobrir o lugar onde se vive.
Se a ideia é reunir a família para um almoço especial, levar as crianças para brincar, fazer um passeio a dois, encontrar os amigos ou simplesmente conhecer um lugar novo, há muitas possibilidades. E, mesmo se a previsão indicar chuva, dá para planejar programas gastronômicos e culturais, escolhendo estabelecimentos com estrutura adequada para o clima.
Um roteiro para cada estilo de passeio
Jundiaí conta com dez Rotas Turísticas oficiais, que conectam empreendimentos, tradições, paisagens e diferentes experiências. Cada uma tem uma identidade própria e pode servir de ponto de partida para organizar o passeio, de acordo com o perfil do grupo e o tempo disponível.
Para quem gosta de vinho, uva e tradição italiana
As Rotas da Uva, do Vinho, da Cultura Italiana, do Castanho e da Terra Nova são convites para conhecer o lado rural de Jundiaí. Adegas familiares, vinícolas, restaurantes, propriedades rurais e empreendimentos ligados à produção local ajudam a contar a história da cidade e de suas tradições.
O passeio pode incluir uma visita a uma adega, a compra de vinhos artesanais, sucos, doces e geleias, além de um almoço com massas, polenta e outras receitas que preservam a influência da imigração italiana. É uma boa escolha para quem gosta de gastronomia, quer aproveitar a paisagem e prefere programas sem pressa.
Para brindar e conhecer a produção artesanal
A Rota da Cerveja Artesanal reúne opções para quem gosta de descobrir novos sabores e conhecer a produção cervejeira local. Cervejarias, bares especializados e outros empreendimentos permitem organizar um encontro diferente com os amigos ou um passeio gastronômico.
Para quem escolhe o passeio pelo paladar
Na Rota dos Sabores, a gastronomia é o ponto de partida. Cafés, restaurantes, produtos artesanais e diferentes propostas culinárias permitem montar um roteiro que comece com um café da manhã especial, siga para um almoço em família e termine com uma parada para experimentar doces, cafés ou outras delícias locais.
Também é uma oportunidade para valorizar os empreendedores da cidade e conhecer lugares que muitas vezes passam despercebidos na rotina.
Para a criançada
Quem vai aproveitar o feriado com os pequenos encontra alternativas para brincar, explorar e passar mais tempo ao ar livre.
A Rota do Brincar reúne atrações voltadas à infância e combina com a proposta de fazer um passeio em que as crianças sejam protagonistas. O Mundo das Crianças, por exemplo, é uma opção para famílias que buscam atividades recreativas e contato com a natureza. O Parque da Cidade também oferece áreas para caminhadas, lazer e convivência.
Cultura, história e identidade
O feriado também pode ser uma oportunidade de olhar para a cidade com outros olhos. A Rota do Centro Histórico convida a percorrer espaços que ajudam a compreender a formação de Jundiaí, sua arquitetura, seu patrimônio e as transformações que marcaram o município.
Já as Rotas da Cultura Italiana e da Cultura Negra valorizam as diferentes contribuições que formam a identidade jundiaiense, com tradições, memórias e referências culturais que merecem ser conhecidas.
Para completar o passeio, o visitante pode consultar a programação de museus, equipamentos culturais e outros espaços da cidade. Essa é uma alternativa especialmente interessante para quem procura atividades que não dependam exclusivamente de sol e céu aberto.
E se chover? O passeio pode continuar
A previsão do tempo não precisa ser o único fator para decidir o que fazer no fim de semana. Em dias chuvosos, a dica é priorizar experiências em ambientes cobertos e confirmar previamente o funcionamento dos locais.
Uma visita a uma adega que receba o público em espaço interno, um almoço demorado em um restaurante rural, um café especial, uma cervejaria com área coberta ou uma programação cultural podem render um dia agradável sem depender do clima.
Pensando nos pets
Os animais de estimação também fazem parte de muitos programas em família. Para quem deseja sair com o pet, a cidade oferece possibilidades de passeios ao ar livre e estabelecimentos que podem receber animais, conforme suas próprias regras.
Antes de escolher o destino, confirme se o local permite a entrada de pets, se há restrições de porte e quais áreas podem ser acessadas com o animal. Também vale verificar se o estabelecimento dispõe de área externa ou coberta adequada para os dias de chuva.
Descubra Jundiaí
De acordo com a secretária de Agronegócio, Abatecimento e Turismo, Marcela Moro “as experiências turísticas ajudam a movimentar restaurantes, adegas, cervejarias, propriedades rurais, espaços culturais e pequenos negócios, fortalecendo a economia local e valorizando a identidade da cidade. Para quem mora em Jundiaí, o feriado é uma oportunidade de descobrir novos lugares sem precisar ir longe. Para quem vem de outras cidades, é a chance de conhecer uma região que reúne tradição, natureza, cultura e gastronomia”.