A Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado, alerta que medidas anunciadas e propostas feitas na campanha presidencial podem ampliar o desequilíbrio das contas públicas em 2027. Reajuste do Bolsa Família, perda de arrecadação com apostas e mudanças para microempreendedores somariam R$ 40 bilhões não previstos no Orçamento segundo o órgão. A IFI projeta déficit de 0,5% do PIB em 2026 e vê risco de o rombo chegar a 1% em 2027. Para estabilizar a dívida pública, estima que o país precisaria de superávit de 2,1% do PIB. A distância entre esse resultado e o déficit projetado aponta para um ajuste de cerca de 3 pontos do PIB.
Luiz Fernando é Cidadão Cabreuvano
Na sessão da última quarta, a Câmara de Cabreúva aprovou a concessão do título de Cidadão Cabreuvano ao deputado federal eleito Luiz Fernando Machado (PL). A homenagem, aprovada por unanimidade, foi proposta pelo vereador Pereira da Saúde (Republicanos). Ele destacou o apoio recebido de Luiz Fernando durante a pandemia, quando este era prefeito de Jundiaí, por possibilitar que o Hospital São Vicente atendesse a pacientes da cidade. Os vereadores destacaram a grande votação que Luiz Fernando recebeu em Cabreúva na última eleição: foram 3.420 votos, o que o tornou o segundo candidato a deputado federal mais votado entre os moradores da cidade.
Carteira do Cuidador Atípico avança em Itatiba
A Câmara de Itatiba aprovou por unanimidade, na primeira fase de discussões, PL 60/2026, que cria a Carteira de Identificação do Cuidador Atípico. De autoria do vereador Juninho Parodi (PL), a proposta prevê atendimento prioritário a quem cuida permanentemente de pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento, doenças raras ou outras condições que exigem acompanhamento contínuo e especializado. A carteira busca facilitar o acesso dos cuidadores a políticas públicas, benefícios e programas sociais. A votação incluiu uma emenda modificativa. O projeto deve voltar à pauta na próxima sessão para a tramitação final.
Itupeva aprova Refis 2026
A Câmara de Itupeva aprovou por unanimidade o projeto que cria o Refis 2026, programa para regularizar débitos com o município. Duas emendas foram acolhidas: uma estendeu o prazo de adesão até 31 de março de 2027; outra esclareceu as opções de pagamento à vista ou parcelado. A lei já foi sancionada e abrange dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa até 31 de dezembro de 2025, inclusive as que estão em cobrança judicial. Para imóveis regularizados pela Prefeitura, há parcelamento em até 48 vezes e desconto integral de multas e juros. A adesão já deve ser feita no Setor de Dívida Ativa da Prefeitura.
Pets dedução no IR
Tutores de cães e gatos poderão deduzir despesas veterinárias do Imposto de Renda se o PL 5.668/2026 virar lei. A proposta do senador Plínio Valério (PSDB-AM) fixa limite anual de R$ 2.275,08 e exige que os animais estejam registrados no SinPatinhas. Consultas, exames e tratamentos estão incluídos. O projeto ainda aguarda análise no Senado. Depois, precisará passar pela Câmara dos Deputados e receber sanção presidencial. Se aprovado, o benefício valerá por cinco anos. Se os parlamentares levarem em conta a relação de muitas famílias com pets, hoje tratados como filhos, a proposta poderá avançar rapidamente.