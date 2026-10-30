A Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado, alerta que medidas anunciadas e propostas feitas na campanha presidencial podem ampliar o desequilíbrio das contas públicas em 2027. Reajuste do Bolsa Família, perda de arrecadação com apostas e mudanças para microempreendedores somariam R$ 40 bilhões não previstos no Orçamento segundo o órgão. A IFI projeta déficit de 0,5% do PIB em 2026 e vê risco de o rombo chegar a 1% em 2027. Para estabilizar a dívida pública, estima que o país precisaria de superávit de 2,1% do PIB. A distância entre esse resultado e o déficit projetado aponta para um ajuste de cerca de 3 pontos do PIB.

Luiz Fernando é Cidadão Cabreuvano

Na sessão da última quarta, a Câmara de Cabreúva aprovou a concessão do título de Cidadão Cabreuvano ao deputado federal eleito Luiz Fernando Machado (PL). A homenagem, aprovada por unanimidade, foi proposta pelo vereador Pereira da Saúde (Republicanos). Ele destacou o apoio recebido de Luiz Fernando durante a pandemia, quando este era prefeito de Jundiaí, por possibilitar que o Hospital São Vicente atendesse a pacientes da cidade. Os vereadores destacaram a grande votação que Luiz Fernando recebeu em Cabreúva na última eleição: foram 3.420 votos, o que o tornou o segundo candidato a deputado federal mais votado entre os moradores da cidade.