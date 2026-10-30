O deputado estadual eleito Danilo Joan, vice-presidente estadual do PP, quer concentrar o mandato em problemas que atingem diretamente a população. Em entrevista ao jornalista Itamar Gonçalves, no programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora, o ex-prefeito de Cajamar afirmou que pretende cobrar melhorias no transporte intermunicipal e reunir parlamentares em torno de pautas da região.

Joan apoiou Flávio no segundo turno da eleição presidencial. Na entrevista, explicou que sua preferência inicial para a Presidência era Tarcísio de Freitas, que disputou a reeleição ao governo de São Paulo. Com Tarcísio fora da disputa presidencial, Joan decidiu apoiar Flávio e participou da mobilização na região. Disse, porém, que o resultado das urnas não muda sua disposição de trabalhar por medidas que beneficiem o país.

“Se o Brasil der certo, vai dar para você que é de direita e vai dar para você que é de esquerda”, declarou. Joan agradeceu aos eleitores de esquerda que votaram nele e afirmou que trabalhará para todos. Para o deputado eleito, encerrada a eleição, cabe aos políticos cobrar as promessas de quem venceu. Segundo ele, a mesma cobrança seria necessária se o resultado fosse outro.