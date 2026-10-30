O deputado estadual eleito Danilo Joan, vice-presidente estadual do PP, quer concentrar o mandato em problemas que atingem diretamente a população. Em entrevista ao jornalista Itamar Gonçalves, no programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora, o ex-prefeito de Cajamar afirmou que pretende cobrar melhorias no transporte intermunicipal e reunir parlamentares em torno de pautas da região.
Joan apoiou Flávio no segundo turno da eleição presidencial. Na entrevista, explicou que sua preferência inicial para a Presidência era Tarcísio de Freitas, que disputou a reeleição ao governo de São Paulo. Com Tarcísio fora da disputa presidencial, Joan decidiu apoiar Flávio e participou da mobilização na região. Disse, porém, que o resultado das urnas não muda sua disposição de trabalhar por medidas que beneficiem o país.
“Se o Brasil der certo, vai dar para você que é de direita e vai dar para você que é de esquerda”, declarou. Joan agradeceu aos eleitores de esquerda que votaram nele e afirmou que trabalhará para todos. Para o deputado eleito, encerrada a eleição, cabe aos políticos cobrar as promessas de quem venceu. Segundo ele, a mesma cobrança seria necessária se o resultado fosse outro.
Joan avaliou que a esquerda se mobilizou nas ruas durante o segundo turno, enquanto parte da direita se limitou a discussões nas redes sociais ou deixou de participar da campanha. Criticou também políticos que, em sua avaliação, evitaram assumir uma posição para não perder apoio. “Nós precisamos olhar para dentro”, disse, ao defender uma autocrítica sobre a atuação de seu campo político.
Na entrevista, ele condenou a radicalização e afirmou que as disputas entre grupos não resolvem os problemas do país. Disse que pretende conversar com o governador e, quando necessário, com o presidente da República para buscar soluções para os municípios. “Acabou a eleição? Vamos torcer pelo Brasil”, afirmou.
Transporte na mira
A principal cobrança anunciada por Joan para o mandato é dirigida às empresas de ônibus intermunicipais. Ele citou veículos antigos, aumento das passagens, horários que considera inadequados e pontos sem cobertura. Afirmou que pretende exigir o cumprimento dos contratos e que os problemas prejudicam sobretudo quem depende do transporte para trabalhar.
O ex-prefeito relatou que sua administração melhorou linhas e pontos de ônibus em Cajamar, mas não conseguiu resolver as falhas do serviço entre municípios, que dependem de decisões do Estado. “Não consegui resolver os intermunicipais. Agora eu vou resolver”, prometeu. Segundo ele, o tempo gasto no deslocamento afeta também a convivência familiar: há trabalhadores que saem antes de os filhos acordarem e voltam quando eles já estão dormindo.
Além dos ônibus, Joan apontou pedágios, energia, acessos a rodovias e obras de mobilidade como temas que exigem a participação do Estado. Disse que já conversa com deputados eleitos para articular uma atuação conjunta na Assembleia Legislativa. A proposta, segundo ele, é ouvir prefeitos e consórcios regionais, identificar as necessidades de cada cidade e levar soluções ao governo paulista.
Joan afirmou que pretende usar a experiência de dois mandatos à frente da Prefeitura de Cajamar para ajudar outros gestores municipais. Quer levar à Assembleia programas adotados na cidade e auxiliar prefeitos a buscar iniciativas estaduais. Também propôs manter um canal periódico com moradores da região de Jundiaí para receber demandas e encaminhá-las à esfera de governo responsável.
Ao comentar os quase 183 mil votos que disse ter recebido, o deputado eleito afirmou que a votação aumenta sua responsabilidade. Para ele, o mandato deve incluir visitas aos municípios e contato constante com a população para acompanhar problemas como filas de exames, consultas e transporte. “Político tem que estar na rua”, disse.