O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN) abriu concurso público para o preenchimento de quatro vagas em cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 15.123,99, e as inscrições começam em 16 de novembro.

Organizado pela Fundação Vunesp, o Concurso Público nº 01/2026 recebe inscrições exclusivamente pela internet até 15 de dezembro de 2026, às 23h59.

As oportunidades são para os cargos de Assistente de Administração e Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento, com vagas nas áreas de Ciências Contábeis, Direito e Informática.