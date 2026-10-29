O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN) abriu concurso público para o preenchimento de quatro vagas em cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 15.123,99, e as inscrições começam em 16 de novembro.
Organizado pela Fundação Vunesp, o Concurso Público nº 01/2026 recebe inscrições exclusivamente pela internet até 15 de dezembro de 2026, às 23h59.
As oportunidades são para os cargos de Assistente de Administração e Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento, com vagas nas áreas de Ciências Contábeis, Direito e Informática.
Cargos e salários
Para o cargo de Assistente de Administração, há uma vaga destinada a candidatos com ensino médio completo e, no mínimo, seis meses de experiência. A remuneração é de R$ 4.199,87, para jornada de 40 horas semanais.
Já para Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento, são oferecidas três vagas, distribuídas entre as áreas de Ciências Contábeis, Direito e Informática. Os candidatos devem ter graduação na área correspondente e comprovar pelo menos seis meses de experiência. O salário é de R$ 15.123,99, também para jornada de 40 horas semanais. O registro em órgão de classe será exigido quando aplicável.
Além da remuneração, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.300 e auxílio-transporte de R$ 492, conforme as condições previstas no edital.
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação Vunesp, em www.vunesp.com.br, entre 16 de novembro e 15 de dezembro de 2026.
As taxas de inscrição são de R$ 80 para o cargo de nível médio e R$ 115 para os cargos de nível superior. O pagamento do boleto poderá ser feito até 16 de dezembro.
Data das provas
A aplicação das provas objetivas está prevista para 21 de fevereiro de 2027, no período da manhã. A divulgação dos gabaritos está programada para 24 de fevereiro.
O edital completo foi publicado na Imprensa Oficial de Jundiaí nesta quinta-feira (29), na página 10. O documento reúne informações sobre os requisitos para cada cargo, as atribuições, o conteúdo das provas e os critérios de participação.
Serviço
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Inscrições: de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2026.
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Taxa: R$ 80 para nível médio e R$ 115 para nível superior.
Pagamento: até 16 de dezembro de 2026.
Prova objetiva: prevista para 21 de fevereiro de 2027.
Inscrições e edital: Fundação Vunesp.