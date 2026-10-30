Diante de tantos investimentos e compras feitas pelos brasileiros, nem sempre o jazigo está nos planos ou na lista de prioridades, mas hoje em dia encontrar um um lugar para enterrar um parente ou amigo pode pesar no bolso das famílias de Jundiaí. Os investimentos iniciais para um espaço particular chegam a R$ 10 mil, sem considerar as taxas de sepultamento e manutenção que elevam o custo total. Nos públicos, o problema já é outro: a indisponibilidade de vagas. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, os dois cemitérios municipais, Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Montenegro, não têm jazigos disponíveis para novas concessões.
A falta de vaga vale para jazigos, e não para todo tipo de sepultamento. O Montenegro ainda tem columbários e gavetas para quem não possui sepultura própria, porém a secretaria responsável informou que não há programa de recadastramento de titulares e herdeiros em andamento, mas que os dados podem ser atualizados a qualquer momento, nos dois cemitérios.
Quanto custa o sepultamento
Nos cemitérios públicos, a concessão perpétua, ou seja, que dá à família o direito de usar um jazigo por tempo indeterminado, custa quase R$ 11 mil no Nossa Senhora do Desterro e R$ 8,7 mil no Nossa Senhora do Montenegro. Como não há jazigos livres, os valores servem hoje apenas de referência. A inumação, nome técnico do sepultamento, custa R$ 475 em sepultura ou columbário e R$ 290 em ossuário. A manutenção sai por R$ 145, e a locação de ossuário por cinco anos, por R$ 650. Os preços constam no Decreto Municipal nº 32.590, de 2023, segundo a administração municipal.
Já para os particulares, o investimento é considerável. O Parque dos Ipês, por exemplo, na região do Retiro, há opções anunciadas a partir de R$ 10 mil, enquanto no Memorial Parque da Paz, próximo ao Bairro do Castanho, os valores são definidos de acordo com o tipo de jazigo a partir de R$ 12 mil. Além da compra do espaço, as famílias precisam considerar as taxas de sepultamento e manutenção, que podem elevar o custo total.
No Ipês, o grupo que administra o espaço, anuncia em página comercial jazigos com parcelas a partir de R$ 339, e gavetas individuais a R$ 6,3 mil à vista, com parcelas a partir de R$ 273. Em nota, o cemitério informou que valores e dados contratuais só são fornecidos presencialmente na administração, inclusive com atendimento reforçado de 31 de outubro a 2 de novembro. O local também publicou convocações em agosto e outubro para que titulares de jazigos ou herdeiros regularizem obrigações contratuais.
O Memorial Parque da Paz tem quase 15 mil jazigos construídos e obras em andamento para mais 1.019. Em nota, informou que não há fila de espera nem restrição para compra e que não se preocupa com falta de espaço. Segundo o site do cemitério, o jazigo de duas gavetas é anunciado com parcelamento em até 40 vezes de R$ 315. O Memorial disse ao Jornal de Jundiaí que há vários modelos e opções de parcelamento, mas não detalhou os preços. Para quem já possui um espaço no local, a taxa de abertura e sepultamento é de cerca de R$ 1.300.
Finados
Os cemitérios públicos Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Montenegro funcionarão das 7h às 17h na segunda-feira (2), segundo a SMISP. A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas visitem os dois locais entre sábado (31 de outubro) e segunda-feira (2 de novembro).
O Cemitério Parque dos Ipês abrirá das 6h às 18h e estima receber entre 1.950 e 2.650 visitantes ao longo do dia. Já o Memorial Parque da Paz espera receber cerca de 10 mil famílias, com atendimento aos visitantes das 8h às 18h.
No Parque dos Ipês, o estacionamento será gratuito. O cemitério permite até três vasos de flores naturais próximos à lápide e não permite flores artificiais, imagens, estátuas, floreiras ou outros acessórios particulares nos jazigos.