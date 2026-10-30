Diante de tantos investimentos e compras feitas pelos brasileiros, nem sempre o jazigo está nos planos ou na lista de prioridades, mas hoje em dia encontrar um um lugar para enterrar um parente ou amigo pode pesar no bolso das famílias de Jundiaí. Os investimentos iniciais para um espaço particular chegam a R$ 10 mil, sem considerar as taxas de sepultamento e manutenção que elevam o custo total. Nos públicos, o problema já é outro: a indisponibilidade de vagas. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, os dois cemitérios municipais, Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Montenegro, não têm jazigos disponíveis para novas concessões.

A falta de vaga vale para jazigos, e não para todo tipo de sepultamento. O Montenegro ainda tem columbários e gavetas para quem não possui sepultura própria, porém a secretaria responsável informou que não há programa de recadastramento de titulares e herdeiros em andamento, mas que os dados podem ser atualizados a qualquer momento, nos dois cemitérios.