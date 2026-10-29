Nesta sexta-feira (30), por conta do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Funcionário Público Municipal, e na segunda-feira (2), devido ao feriado nacional de Finados, alguns equipamentos e serviços públicos municipais de Jundiaí poderão ter seus horários de funcionamento alterados, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 35.682, de 6 de novembro de 2025.
Setores administrativos
Os setores administrativos em geral não terão expediente na sexta-feira e na segunda-feira, com retorno do atendimento na terça-feira (3), em horário normal. Estão incluídos:
- Paço Municipal;
- Secretarias Municipais externas;
- Procon;
- Espaço Jundiaí Empreendedora;
- Fundo Social de Solidariedade (Funss).
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família (CF), os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Ceco), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente nesta quinta-feira (29) e reabrem na terça-feira.
O Caps AD e o Caps 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão normalmente: a unidade da Ponte São João atende das 7h às 18h, assim como o PA do Retiro. Já as unidades da Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste funcionam 24 horas.
O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) seguem com atendimento normal durante o feriado.
Transporte Público
Na sexta-feira, o transporte público de Jundiaí seguirá a programação normal. Já na segunda, seguirá a programação de domingos. A relação completa de linhas e horários estará disponível no site do Situ Jundiaí e em informes nos terminais.
Assistência e Desenvolvimento Social
Durante esse período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) darão continuidade às ações de busca ativa, disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.
Educação
A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que, na próxima sexta-feira e na segunda-feira, não haverá expediente nas unidades da Rede Municipal de Ensino nem na sede da Secretaria de Educação.
Cultura
Os espaços culturais de Jundiaí terão horários de funcionamento diferenciados entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. A Fábrica das Infâncias Japy, o Museu Ferroviário e a Biblioteca Municipal terão dias de abertura e fechamento alternados, com atividades culturais previstas nas datas de funcionamento.
O Centro das Artes contará com apresentações teatrais nos dias 1º e 2 de novembro, além de concerto do Coral Municipal no dia 31 de outubro. Já o Teatro Polytheama terá apresentações artísticas entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro.
A Pinacoteca Municipal, o Solar do Barão e o Espaço Expressa permanecerão fechados durante todo o período. O Solar do Barão também ficará fechado durante todo o mês de novembro para a montagem dos presépios de Natal.
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Parques municipais
Os parques municipais funcionam normalmente, de sexta a segunda, respeitando os horários habituais de cada unidade, que podem ser conferidos neste link. O Parque da Cidade estará aberto todos os dias, das 6h30 às 18h, com entrada permitida até as 17h. O Mundo das Crianças também vai funcionar durante todo o feriado, das 7h às 17h, com entrada até as 16h.
Centros Esportivos
Nos dias dos feriados do Servidor Público e de Finados, todos os Centros Esportivos estarão fechados. Já em 31 de outubro (sábado) e 1º de novembro (domingo), os equipamentos esportivos estarão abertos normalmente, seguindo os horários habituais dos finais de semana. Confira os horários de funcionamento neste link.
Feiras e Varejões
As feiras livres e varejões mantêm a programação normal. Toda a programação, locais e horários podem ser consultados no site do Agronegócio e Abastecimento, neste link.
DAE Jundiaí
A DAE Jundiaí informa que a sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João e Eloy Chaves não terão expediente nesta sexta-feira e na segunda-feira, em função do Dia do Servidor Público e do Dia de Finados. Já o Poupatempo estará aberto na sexta-feira, das 9h às 16h30, e no sábado, das 9h às 12h30.
Em caso de emergência, a Central de Relacionamento da DAE está à disposição pelo telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas. Mais informações também podem ser obtidas no site da empresa, neste link.
Coleta de lixo
Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, seletiva (reciclável) e Cata-Treco, que seguem conforme o cronograma regular. Os dias e horários de coleta podem ser consultados no site da prefeitura, neste link.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal mantém o patrulhamento e atendimento à população durante o feriado, 24 horas por dia. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelos telefones 153 e (11) 4492-9060, ou pelo aplicativo “153 Jundiaí”.
Defesa Civil
A Defesa Civil permanece em funcionamento durante o feriado. Os atendimentos de emergência podem ser solicitados pelos telefones 199 ou (11) 4589-0199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Montenegro funcionarão normalmente durante o feriado de Finados, na segunda-feira (2). A expectativa é receber cerca de 10 mil visitantes entre sábado e segunda-feira. Para a data, estão previstas missas nos dois locais e alterações no trânsito nas proximidades.
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