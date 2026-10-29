Nesta sexta-feira (30), por conta do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Funcionário Público Municipal, e na segunda-feira (2), devido ao feriado nacional de Finados, alguns equipamentos e serviços públicos municipais de Jundiaí poderão ter seus horários de funcionamento alterados, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 35.682, de 6 de novembro de 2025.

Setores administrativos

Os setores administrativos em geral não terão expediente na sexta-feira e na segunda-feira, com retorno do atendimento na terça-feira (3), em horário normal. Estão incluídos:

Paço Municipal;

Secretarias Municipais externas;

Procon;

Espaço Jundiaí Empreendedora;

Fundo Social de Solidariedade (Funss).

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família (CF), os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Ceco), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente nesta quinta-feira (29) e reabrem na terça-feira.