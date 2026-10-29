Diante das mudanças climáticas e dos impactos de fenômenos como o El Niño, o monitoramento das condições meteorológicas é fundamental para fortalecer a prevenção e reduzir riscos à população. E o município, que tem seis estações meteorológicas atualmente, deve receber uma nova unidade, em uma área rural, para ampliar a cobertura de dados climáticos da cidade.
Uma das estações do município fica na base da Defesa Civil. Os equipamentos integram o Projeto Resfria, iniciativa desenvolvida em parceria entre a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), a PUC-Campinas e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Os objetivos do monitoramento são a compreensão e a redução dos efeitos do aquecimento urbano.
O trabalho também contribui para as ações da Defesa Civil, que utiliza os dados do equipamento para complementar as informações coletadas pelas outras estações instaladas no município. Atualmente, Jundiaí conta com seis estações meteorológicas integradas a um sistema de monitoramento em tempo real.
As estações registram informações como temperaturas máxima e mínima, volume de chuva, direção e velocidade dos ventos, umidade relativa do ar e índice de radiação ultravioleta (UV). Esses dados auxiliam na avaliação das condições meteorológicas e no planejamento de ações preventivas, especialmente em períodos de estiagem, baixa umidade do ar e maior risco de incêndios florestais.
Para o secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antonio Bedin, a parceria fortalece a integração entre ciência e planejamento urbano. “O Projeto Resfria é fundamental para entendermos melhor como o calor se distribui pela cidade e identificarmos as áreas mais vulneráveis. Com esses dados, podemos aprimorar o planejamento urbano e subsidiar medidas que contribuam para reduzir os efeitos das ilhas de calor e melhorar a qualidade de vida da população”, afirma.
“Cada vez mais, é importante termos informações precisas sobre os dados climáticos. As estações meteorológicas nos dão um suporte muito grande, pois permitem acompanhar diferentes indicadores em tempo real e fazer uma avaliação mais completa das condições do tempo. Quanto maior for essa rede de monitoramento, melhor será nossa capacidade de prevenção e de identificação de áreas de risco”, destaca o chefe da Defesa Civil de Jundiaí, coronel João Germano Gimenez.
A iniciativa reforça a integração entre ciência, planejamento urbano e prevenção, permitindo decisões mais precisas diante dos desafios climáticos. Com a previsão de uma nova estação meteorológica, o monitoramento climático de Jundiaí será aprimorado, contribuindo para uma compreensão cada vez mais detalhada das condições ambientais do município.