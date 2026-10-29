Diante das mudanças climáticas e dos impactos de fenômenos como o El Niño, o monitoramento das condições meteorológicas é fundamental para fortalecer a prevenção e reduzir riscos à população. E o município, que tem seis estações meteorológicas atualmente, deve receber uma nova unidade, em uma área rural, para ampliar a cobertura de dados climáticos da cidade.

Uma das estações do município fica na base da Defesa Civil. Os equipamentos integram o Projeto Resfria, iniciativa desenvolvida em parceria entre a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), a PUC-Campinas e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Os objetivos do monitoramento são a compreensão e a redução dos efeitos do aquecimento urbano.