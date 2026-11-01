Em plena primavera, a chuva na região alcança acumulados como os observados durante o verão. Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, em setembro choveu 434 mm na cidade. Neste mês, já há mais de 270 mm acumulados. Esse tempo chuvoso atípico se deve a um fator: El Niño, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico que mexe com o clima de todo o planeta. Desde a metade deste ano há confirmação do El Niño. O auge deve ocorrer justamente no verão brasileiro e, para a região, a expectativa é de que as chuvas continuem.
Um levantamento publicado na revista científica revista Disaster Risk Science mostra que pelo menos 30% dos municípios brasileiros não têm qualquer plano de contingência para enfrentar desastres climáticos. Além disso, 37% não dispõem de um sistema próprio de alerta para esse tipo de ocorrência. O JJ questionou os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) sobre a preparação para o verão com El Niño e apenas três responderam: Jundiaí, Várzea Paulista e Itupeva.
Tradicionalmente no verão, há ocorrência de desastres relacionados às chuvas e tempestades, como deslizamentos, alagamentos, quedas de árvores, entre outros. Com chuvas constantes e também pancadas rápidas e volumosas, dois problemas podem surgir: encharcamento de solo e também acúmulo de água sem tempo para o escoamento adequado.
Em Jundiaí, a prefeitura informa que conta, desde julho de 2026, com o Grupo Técnico de Governança Climática, que reúne representantes das secretarias municipais para promover a articulação intersetorial e o planejamento de ações voltadas à prevenção e à mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Por meio de reuniões periódicas, o grupo define prioridades e trabalha na elaboração de um plano de contingência climática, com estratégias de prevenção e resposta a eventos extremos, considerando os possíveis efeitos do El Niño, como chuvas intensas, enchentes e ondas de calor.
A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Defesa Civil, informa que o município estuda um Plano de Contingência para situações de emergência e desastres, elaborado de forma integrada entre as Unidades Gestoras do município. O município também realiza a Operação Verão, com ações de prevenção, monitoramento e preparação para o período. Em relação ao El Niño, a Defesa Civil de Várzea Paulista informa que acompanha os prognósticos e as orientações dos órgãos competentes e que as medidas de prevenção e resposta são adotadas de acordo com os alertas e as condições meteorológicas observadas.
Já a Prefeitura de Itupeva, por meio da Defesa Civil e da atuação integrada das secretarias do município, faz ações de prevenção, resposta e recuperação diante dos riscos associados aos eventos climáticos. A gestão municipal informa que as medidas estão alinhadas à Política de Proteção e Defesa Civil, instituída pela lei Federal 12.608/2012 e há apoio integral da Defesa Civil do Estado de São Paulo, mas não informa se há um plano específico na cidade.
Sobre o El Niño, Itupeva responde que a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Educação realizam ações como palestras de orientação nas escolas, panfletagem e divulgação de alertas e orientações com o objetivo de minimizar os impactos em caso de ocorrências. O município diz contar com uma força-tarefa com as secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente, Bombeiros, GCM e Departamento de Trânsito para emergências, além de desenvolver ações contínuas.
Para além da água em si
Com a chegada de chuvas constantes, um risco iminente se dá em Jundiaí por conta do número de árvores antigas em área urbana. O JJ questionou a prefeitura sobre este aspecto e a administração municipal responde que as solicitações de avaliação recebidas pelo canal 156 são analisadas pelo Departamento de Parques, Jardins e Praças (DPJP), da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). Em áreas particulares, a responsabilidade é do Departamento de Meio Ambiente (DMA), da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA). Em áreas de preservação permanente, zonas rurais e fragmentos de vegetação, a avaliação cabe à Cetesb. Não houve resposta, porém, sobre avaliações de árvores em ação voltada ao El Niño especificamente.
Outra preocupação está relacionada à manutenção de chuvas junto a temperaturas mais elevadas do verão: a reprodução do Aedes aegypti, mosquito da dengue. Jundiaí responde que a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) estruturou um plano de contingência intersetorial e intensificou as ações preventivas diante dos possíveis efeitos do El Niño. A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) realiza vistorias, monitora o Aedes aegypti e elimina criadouros, enquanto a Atenção Básica reforça a preparação das unidades de saúde para atender a possíveis aumentos de doenças associadas às condições climáticas.
Várzea Paulista informa fazer ações de rotina, que incluem trabalho conjunto com agentes comunitárias de saúde para vistoriar quintais, eliminar focos e a entrega de materiais educativos; até agora, já foram visitadas 21.660 residências em 2026. Há também o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti, método do Ministério da Saúde para detectar a infestação do mosquito; execução de ciclos anuais de amostragem em áreas estratégicas definidas pelo Estado para monitoramento e mapeamento dos níveis de infestação larval; monitoramento de pontos estratégicos e imóveis especiais; e vistorias quinzenais prioritárias em pontos estratégicos, entre outras ações.
Itupeva informa também adotar ações perenes. A Secretaria Municipal de Saúde de Itupeva atua no planejamento e no fortalecimento das ações de combate à dengue, com visitas dos agentes, eliminação de criadouros, orientação à população e monitoramento constante das áreas de risco. Outra estratégia é a nebulização, realizada conforme a avaliação técnica e os critérios epidemiológicos, para auxiliar no controle dos mosquitos adultos nas áreas indicadas.
Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Jarinu e Louveira não responderam aos questionamentos do JJ.