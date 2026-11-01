Em plena primavera, a chuva na região alcança acumulados como os observados durante o verão. Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, em setembro choveu 434 mm na cidade. Neste mês, já há mais de 270 mm acumulados. Esse tempo chuvoso atípico se deve a um fator: El Niño, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico que mexe com o clima de todo o planeta. Desde a metade deste ano há confirmação do El Niño. O auge deve ocorrer justamente no verão brasileiro e, para a região, a expectativa é de que as chuvas continuem.

Um levantamento publicado na revista científica revista Disaster Risk Science mostra que pelo menos 30% dos municípios brasileiros não têm qualquer plano de contingência para enfrentar desastres climáticos. Além disso, 37% não dispõem de um sistema próprio de alerta para esse tipo de ocorrência. O JJ questionou os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) sobre a preparação para o verão com El Niño e apenas três responderam: Jundiaí, Várzea Paulista e Itupeva.

Tradicionalmente no verão, há ocorrência de desastres relacionados às chuvas e tempestades, como deslizamentos, alagamentos, quedas de árvores, entre outros. Com chuvas constantes e também pancadas rápidas e volumosas, dois problemas podem surgir: encharcamento de solo e também acúmulo de água sem tempo para o escoamento adequado.