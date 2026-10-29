Quem nunca recorreu àquele chazinho preparado pela avó para aliviar uma tosse, um desconforto no estômago ou ajudar a relaxar? Passados de geração em geração, muitos desses conhecimentos populares encontram respaldo na ciência, que reconhece as propriedades terapêuticas de determinadas plantas medicinais. Em Jundiaí, a saúde pública aplica tratamentos com esse fundamento.

No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece a fitoterapia (uso de plantas) como uma das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006. A política valoriza os saberes tradicionais e incentiva o uso seguro e racional das plantas medicinais como recurso complementar na promoção da saúde, na prevenção de agravos e no cuidado com a população.

Em Jundiaí, esse conhecimento foi compartilhado na manhã de ontem (21), durante um encontro promovido pela UBS Fazenda Grande, no centro comunitário do bairro. A atividade reuniu dezenas de mulheres, que aprenderam sobre as propriedades e os usos de plantas medicinais e ervas aromáticas, além de participar de uma oficina de preparação de óleos.