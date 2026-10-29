29 de outubro de 2026
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Saúde de Jundiaí adota plantas medicinais e práticas integrativas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Participantes aprendem sobre uso correto das plantas medicinais
Participantes aprendem sobre uso correto das plantas medicinais

Quem nunca recorreu àquele chazinho preparado pela avó para aliviar uma tosse, um desconforto no estômago ou ajudar a relaxar? Passados de geração em geração, muitos desses conhecimentos populares encontram respaldo na ciência, que reconhece as propriedades terapêuticas de determinadas plantas medicinais. Em Jundiaí, a saúde pública aplica tratamentos com esse fundamento.

No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece a fitoterapia (uso de plantas) como uma das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006. A política valoriza os saberes tradicionais e incentiva o uso seguro e racional das plantas medicinais como recurso complementar na promoção da saúde, na prevenção de agravos e no cuidado com a população.

Em Jundiaí, esse conhecimento foi compartilhado na manhã de ontem (21), durante um encontro promovido pela UBS Fazenda Grande, no centro comunitário do bairro. A atividade reuniu dezenas de mulheres, que aprenderam sobre as propriedades e os usos de plantas medicinais e ervas aromáticas, além de participar de uma oficina de preparação de óleos.

Aos 70 anos, Fátima Parrilha Vieira já conhece bem essa tradição. Acostumada a cultivar e utilizar plantas medicinais no dia a dia, ela aprovou a oportunidade de ampliar seus conhecimentos. “Eu tenho várias ervas em casa e sempre usei para fazer chá. São naturais e ajudam na saúde”, contou.

A iniciativa integrou a programação do Outubro Rosa e também contou com prática de Lian Gong e palestra sobre saúde da mulher, com orientações sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Entre os assuntos abordados estiveram a importância da mamografia e do exame Papanicolau, respectivamente, para a identificação de alterações e o acompanhamento da saúde.

Para Joana Torres Poliselli, de 66 anos, o encontro teve um significado especial. Após enfrentar um câncer do colo do útero, ela reconhece a importância de compartilhar informações sobre prevenção, mas também encontrou na atividade uma oportunidade de aprofundar seu interesse pelas plantas medicinais. “Eu sou ‘raiz’ mesmo e acredito no poder dessas ervas para cuidar da saúde. E esse momento de socialização com outras mulheres é muito potente para espalharmos conhecimento”, afirmou.

Segundo a coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Ana Cláudia Jordão Rodrigues, as práticas integrativas ampliam as possibilidades de cuidado para além das consultas e dos exames. Além do uso orientado de plantas medicinais, o SUS reconhece práticas como auriculoterapia e outras abordagens voltadas ao bem-estar, que se somam a atividades físicas, alimentação equilibrada e ações coletivas de promoção da saúde. Na rede municipal, também são disponibilizados medicamentos fitoterápicos nas farmácias das unidades de saúde, mediante prescrição.

“O cuidado com a saúde precisa acontecer durante todo o ano, e não apenas quando surge uma doença ou uma emergência. As práticas integrativas vêm complementar esse acompanhamento, unindo o conhecimento científico aos saberes populares e incentivando hábitos que contribuem para a qualidade de vida. Jundiaí tem ampliado cada vez mais essas iniciativas, e isso representa um ganho para toda a comunidade e para o SUS”, destacou.

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