A Linha 7-Rubi terá operação diferenciada, com espaçamento de horários e baldeação em Franco da Rocha, neste domingo (1º) e na segunda-feira (2), feriado de Finados, em razão das obras de modernização que integram o projeto TIC Eixo Norte. As intervenções incluem serviços na rede aérea e ocorrerão nos dois dias, das 4h à meia-noite, entre as estações Francisco Morato e Botujuru.

Durante toda a operação comercial, os passageiros deverão ficar atentos às seguintes alterações:

Os trens circularão por via única entre as estações Francisco Morato e Botujuru, com embarque e desembarque na mesma plataforma, nos dois sentidos.

No sentido Jundiaí, alguns trens terão como destino a estação Franco da Rocha. Para seguir viagem, será necessário desembarcar e aguardar o próximo trem.

Os intervalos programados serão de 13 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Franco da Rocha, e de 40 minutos entre Franco da Rocha e Jundiaí.

A TIC Trens recomenda que os passageiros acompanhem os canais oficiais da concessionária, caso necessitem de informações, e fiquem atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações. Informações sobre as alterações também estarão disponíveis em cartazes informativos nas estações da linha. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.