O mercado editorial viveu uma crise de fato, principalmente com o advento da internet, mas, ao que parece, essa crise ficou no passado. Atualmente, Jundiaí abre mais livrarias do que fecha e neste Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro por coincidência da fundação da Biblioteca Nacional, em 1810, a tradição da leitura física parece respirar em um mundo "meio a meio" com o digital.

Em Jundiaí, há 94 livrarias ativas atualmente, sendo que neste ano foram abertas oito e fechadas cinco. No ano passado, um número expressivo: 27 comércios varejistas de livros foram abertos na cidade, enquanto cinco foram fechados. Em 2024, foram abertos nove e fechados cinco. O último ano de perda foi 2022, com sete aberturas e oito fechamentos, de acordo com o Mapa de Empresas do Governo Federal.

Ainda durante a pandemia, quando muitas empresas fecharam, Jundiaí, entre 2020 e 2021, ganhou 12 livrarias e perdeu quatro. O cenário é bem diferente do observado em 2015, por exemplo, quando em Jundiaí foram abertas cinco empresas do ramo e 19 foram fechadas. Em 2010, abriram seis e fecharam seis. Já no começo do século, quando a internet ainda era novidade, no ano 2000, 11 livrarias subiram as portas pela primeira vez na cidade, enquanto três fecharam pela última.