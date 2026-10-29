O mercado editorial viveu uma crise de fato, principalmente com o advento da internet, mas, ao que parece, essa crise ficou no passado. Atualmente, Jundiaí abre mais livrarias do que fecha e neste Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro por coincidência da fundação da Biblioteca Nacional, em 1810, a tradição da leitura física parece respirar em um mundo "meio a meio" com o digital.
Em Jundiaí, há 94 livrarias ativas atualmente, sendo que neste ano foram abertas oito e fechadas cinco. No ano passado, um número expressivo: 27 comércios varejistas de livros foram abertos na cidade, enquanto cinco foram fechados. Em 2024, foram abertos nove e fechados cinco. O último ano de perda foi 2022, com sete aberturas e oito fechamentos, de acordo com o Mapa de Empresas do Governo Federal.
Ainda durante a pandemia, quando muitas empresas fecharam, Jundiaí, entre 2020 e 2021, ganhou 12 livrarias e perdeu quatro. O cenário é bem diferente do observado em 2015, por exemplo, quando em Jundiaí foram abertas cinco empresas do ramo e 19 foram fechadas. Em 2010, abriram seis e fecharam seis. Já no começo do século, quando a internet ainda era novidade, no ano 2000, 11 livrarias subiram as portas pela primeira vez na cidade, enquanto três fecharam pela última.
O resultado mostra que, depois de um tempo de perda para o mercado editorial, o consumo de livros volta a crescer. E isso acontece em nível nacional. Uma pesquisa de março deste ano mostra que o número de consumidores de livros cresceu em 2025 no Brasil. 18% da população acima de 18 anos comprou ao menos um livro, impresso ou digital, no ano passado. Os dados são de levantamento da Câmara Brasileira do Livro (CBL) em parceria com a Nielsen BookData. O número representa um aumento de 2 pontos percentuais – 3 milhões de novos consumidores – em relação a 2024.
O estudo Panorama do Consumo de Livros contou com 16 mil entrevistas realizadas em outubro de 2025, incluindo pessoas que compraram livros ou não no último ano. Entre aqueles que não compraram livros em 2025, cerca de 35 milhões de pessoas (28%) disseram que foram desmotivadas por falta de livraria ou loja por perto. Para 35% dos não compradores, os livros são caros.
Ainda na parcela de quem não comprou, um percentual de 16,3% informou que o motivo foi ter baixado livros digitais gratuitos e 16,1% disseram ter acesso a PDF gratuito. Isso mostra que, mesmo que não haja consumo em livrarias, o hábito da leitura avança, mesmo no meio digital.