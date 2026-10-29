Jundiaí recebe hoje (29) e amanhã (30), o XIV Encontro de Conselhos de Consumidores da CPFL da Região Sudeste, no Sesc Jundiaí. O evento reúne representantes do setor elétrico, especialistas, autoridades e integrantes de conselhos de consumidores para discutir os impactos dos eventos climáticos extremos sobre o fornecimento de energia e seus reflexos para a população.

Com o tema “Depois da tempestade: Quem responde? Quem investe? Quem paga a conta?”, o encontro abordará questões estratégicas, como os custos de operação e reconstrução das redes elétricas, os investimentos necessários para aumentar a resiliência do sistema, os desafios regulatórios e os efeitos desses fatores sobre as tarifas pagas pelos consumidores.

O encontro é conduzido pelo Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga (Cocen), presidido por Edison Severo Maltoni, que também participa dos debates como moderador e coordenador das atividades. Sua atuação contribui para fortalecer o diálogo entre os conselhos de consumidores, as distribuidoras e as instituições do setor, ampliando o espaço para discutir os direitos e as necessidades dos usuários de energia elétrica.