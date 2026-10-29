Jundiaí recebe hoje (29) e amanhã (30), o XIV Encontro de Conselhos de Consumidores da CPFL da Região Sudeste, no Sesc Jundiaí. O evento reúne representantes do setor elétrico, especialistas, autoridades e integrantes de conselhos de consumidores para discutir os impactos dos eventos climáticos extremos sobre o fornecimento de energia e seus reflexos para a população.
Com o tema “Depois da tempestade: Quem responde? Quem investe? Quem paga a conta?”, o encontro abordará questões estratégicas, como os custos de operação e reconstrução das redes elétricas, os investimentos necessários para aumentar a resiliência do sistema, os desafios regulatórios e os efeitos desses fatores sobre as tarifas pagas pelos consumidores.
O encontro é conduzido pelo Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga (Cocen), presidido por Edison Severo Maltoni, que também participa dos debates como moderador e coordenador das atividades. Sua atuação contribui para fortalecer o diálogo entre os conselhos de consumidores, as distribuidoras e as instituições do setor, ampliando o espaço para discutir os direitos e as necessidades dos usuários de energia elétrica.
“Discutir os impactos das mudanças climáticas sobre o setor elétrico é fundamental para buscar soluções que conciliem a segurança e a resiliência do sistema com a proteção dos consumidores. O desafio é compreender as responsabilidades, os investimentos necessários e os reflexos dos custos na conta de energia”, destaca Maltoni.
Um dos momentos centrais do evento será a Assembleia Geral, prevista para a tarde do dia 30, com a elaboração da Carta de Jundiaí 2026, que reunirá contribuições e propostas construídas ao longo dos dois dias de debates.
A iniciativa conta com a participação do Cocen CPFL Piratininga, da Confederação Nacional dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica (Conacen) e de instituições e representantes do setor elétrico. A programação inclui palestras e painéis sobre impactos climáticos, operação do sistema, regulação e boas práticas para o fortalecimento dos conselhos de consumidores. A participação no evento é destinada apenas para credenciados do setor.