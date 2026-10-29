Galeria das Vereadoras é inaugurada em Jundiaí
A Câmara de Jundiaí inaugurou a Galeria das Vereadoras, com quadros das 10 mulheres que exerceram mandato na Casa. A criação é fruto de projeto da vereadora Quézia de Lucca (PL). Mariana Janeiro (PT) propôs o nome Espaço Vereadora Jandyra de Oliveira Souza, primeira mulher eleita para a Câmara. “É um número muito pequeno”, disse Mariana sobre as dez homenageadas, ao lembrar as barreiras enfrentadas por mulheres na política. “Mais do que homenagear as mulheres que ocuparam este espaço, estamos reconhecendo suas lutas, suas conquistas e suas contribuições”, afirmou Quézia. Para Carla Basílio (PSD), a galeria deve inspirar outras mulheres, “sejam elas cis ou trans”, a acreditar nos seus sonhos.
Teve até bolo!
A sessão da Câmara de Jundiaí teve de tudo um pouco. Ânimos exaltados na defesa de candidatos, insinuações, gente falando ao mesmo tempo, faixas, cartazes e até óleo de peroba entregue de presente a um vereador. E não parou por aí! Teve até bolo na galeria do plenário, espaço reservado ao público que acompanha os trabalhos. Entre discursos inflamados, provocações e manifestações, o Legislativo virou palco de um verdadeiro espetáculo político. Se faltou entendimento, sobraram ingredientes para uma boa história de bastidores. E olha que a eleição já acabou! Pelo visto, a disputa nas urnas terminou, mas a temperatura política continua elevada.
Gastos com mulheres no orçamento
O Senado vai analisar um projeto que cria o Orçamento Mulher, anexo para detalhar recursos destinados a ações e programas voltados às mulheres. Segundo a Agência Senado, a proposta já foi aprovada pela Câmara e aguarda distribuição às comissões. União, estados, Distrito Federal e municípios teriam de informar os valores previstos e os efetivamente aplicados. O texto inclui despesas em saúde, educação e assistência social, entre outras áreas. O projeto não fixa percentual mínimo de investimento.
Congresso desafia Lula
Reeleito para um quarto mandato, Lula terá de negociar com um Congresso de maioria oposicionista a partir de fevereiro de 2027. Cientistas políticos avaliam que esse quadro pode dificultar a aprovação de projetos de lei e a manutenção de vetos. Segundo a Agência Câmara, a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado será importante para definir o ritmo da agenda e a relação entre os Poderes. Analistas apontam que acordos poderão ser feitos tema a tema, com prioridade para propostas de maior apelo popular. A professora Mariana Chaise, da Unicamp, observa que as emendas parlamentares impositivas reduziram a margem de negociação que o Executivo tinha em mandatos anteriores.
SP mira transparência fiscal
A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, na terça-feira (27), o projeto do governo paulista que autoriza a adesão ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, criado pela União em 2021. O projeto converte o atual plano de ajuste fiscal e obriga o Estado a seguir as regras federais para contrair novas dívidas, além de compartilhar dados contábeis, orçamentários e fiscais. Segundo a Secretaria da Fazenda, o cumprimento das metas pode aumentar em até 1,5% da Receita Corrente Líquida o espaço para operações de crédito em 2027. O PL 869/2026 foi aprovado em sessão extraordinária e também passou pelas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento.