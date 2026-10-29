A Câmara de Jundiaí inaugurou a Galeria das Vereadoras, com quadros das 10 mulheres que exerceram mandato na Casa. A criação é fruto de projeto da vereadora Quézia de Lucca (PL). Mariana Janeiro (PT) propôs o nome Espaço Vereadora Jandyra de Oliveira Souza, primeira mulher eleita para a Câmara. “É um número muito pequeno”, disse Mariana sobre as dez homenageadas, ao lembrar as barreiras enfrentadas por mulheres na política. “Mais do que homenagear as mulheres que ocuparam este espaço, estamos reconhecendo suas lutas, suas conquistas e suas contribuições”, afirmou Quézia. Para Carla Basílio (PSD), a galeria deve inspirar outras mulheres, “sejam elas cis ou trans”, a acreditar nos seus sonhos.

A sessão da Câmara de Jundiaí teve de tudo um pouco. Ânimos exaltados na defesa de candidatos, insinuações, gente falando ao mesmo tempo, faixas, cartazes e até óleo de peroba entregue de presente a um vereador. E não parou por aí! Teve até bolo na galeria do plenário, espaço reservado ao público que acompanha os trabalhos. Entre discursos inflamados, provocações e manifestações, o Legislativo virou palco de um verdadeiro espetáculo político. Se faltou entendimento, sobraram ingredientes para uma boa história de bastidores. E olha que a eleição já acabou! Pelo visto, a disputa nas urnas terminou, mas a temperatura política continua elevada.

Gastos com mulheres no orçamento

O Senado vai analisar um projeto que cria o Orçamento Mulher, anexo para detalhar recursos destinados a ações e programas voltados às mulheres. Segundo a Agência Senado, a proposta já foi aprovada pela Câmara e aguarda distribuição às comissões. União, estados, Distrito Federal e municípios teriam de informar os valores previstos e os efetivamente aplicados. O texto inclui despesas em saúde, educação e assistência social, entre outras áreas. O projeto não fixa percentual mínimo de investimento.