A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo defende uma mudança na legislação federal para acabar com a cobrança da inscrição suplementar, exigida de advogados que atuam habitualmente em outros estados. A proposta, que conta com o apoio da 33ª Subseção da OAB de Jundiaí, pretende reduzir custos e ampliar a liberdade de atuação dos profissionais. Para entrar em vigor, porém, a medida depende de alteração no Estatuto da Advocacia, o que exige a participação do Congresso Nacional.

Atualmente, o advogado inscrito na OAB de um estado precisa solicitar inscrição suplementar quando passa a exercer habitualmente a profissão em outra unidade da Federação. Pela Lei nº 8.906/1994, essa habitualidade é caracterizada pela intervenção judicial em mais de cinco causas por ano. A inscrição adicional implica o pagamento de outra anuidade, além daquela recolhida à seccional de origem.

O presidente da 33ª Subseção da OAB de Jundiaí, Dr. Daniel Martinelli, considera que a regra precisa ser revista. Segundo ele, o modelo de inscrição por estado tem origem em 1963 e já não acompanha as transformações da advocacia, especialmente com a expansão dos processos eletrônicos e a possibilidade de atuação profissional a distância. "Levando em conta que esse modelo é de 1963, é necessária uma mudança, excluindo a cobrança extra, para não encarecer o exercício da advocacia", afirmou Martinelli. Ele confirmou que a iniciativa da OAB São Paulo conta com o apoio da entidade em Jundiaí.