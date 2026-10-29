A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo defende uma mudança na legislação federal para acabar com a cobrança da inscrição suplementar, exigida de advogados que atuam habitualmente em outros estados. A proposta, que conta com o apoio da 33ª Subseção da OAB de Jundiaí, pretende reduzir custos e ampliar a liberdade de atuação dos profissionais. Para entrar em vigor, porém, a medida depende de alteração no Estatuto da Advocacia, o que exige a participação do Congresso Nacional.
Atualmente, o advogado inscrito na OAB de um estado precisa solicitar inscrição suplementar quando passa a exercer habitualmente a profissão em outra unidade da Federação. Pela Lei nº 8.906/1994, essa habitualidade é caracterizada pela intervenção judicial em mais de cinco causas por ano. A inscrição adicional implica o pagamento de outra anuidade, além daquela recolhida à seccional de origem.
O presidente da 33ª Subseção da OAB de Jundiaí, Dr. Daniel Martinelli, considera que a regra precisa ser revista. Segundo ele, o modelo de inscrição por estado tem origem em 1963 e já não acompanha as transformações da advocacia, especialmente com a expansão dos processos eletrônicos e a possibilidade de atuação profissional a distância. "Levando em conta que esse modelo é de 1963, é necessária uma mudança, excluindo a cobrança extra, para não encarecer o exercício da advocacia", afirmou Martinelli. Ele confirmou que a iniciativa da OAB São Paulo conta com o apoio da entidade em Jundiaí.
Impacto Regional
Para os advogados de Jundiaí e dos demais municípios da região, a mudança poderá representar uma redução de despesas e a ampliação das oportunidades de trabalho. A digitalização dos processos judiciais permite que profissionais acompanhem ações em diferentes estados sem a necessidade de deslocamentos frequentes, realidade que reforça o debate sobre a manutenção da cobrança. "A grande mudança é a quebra de barreiras para a advocacia de Jundiaí e região atuar em outros estados da Federação", destacou Martinelli. Segundo ele, no ambiente digital, o profissional pode representar clientes em diferentes localidades, mas continua sujeito à exigência de inscrição adicional quando ultrapassa o limite estabelecido pela legislação.
Discussão Nacional
A proposta ganhou espaço no debate institucional da OAB em outubro. A seccional paulista apresentou ao Conselho Federal a defesa de uma revisão das regras, argumentando que a cobrança suplementar precisa ser reavaliada diante das mudanças tecnológicas e da ampliação da atuação interestadual dos advogados.
O Conselho Federal criou um grupo de trabalho para examinar alternativas à exigência. A iniciativa representa uma etapa de discussão interna, sem significar, por enquanto, a extinção da cobrança ou a aprovação de uma mudança legislativa.
A eventual alteração poderá envolver tanto a forma de inscrição dos profissionais quanto os mecanismos de fiscalização e organização das seccionais. A discussão também deverá considerar os efeitos administrativos e financeiros de uma nova regulamentação.
Decisão no Congresso
Embora a OAB possa discutir e defender mudanças, a retirada da obrigatoriedade prevista no Estatuto da Advocacia depende de alteração na legislação federal. Para isso, será necessária a apresentação e tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional, com análise pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
Martinelli ressalta que a participação institucional da Ordem será importante para que uma eventual proposta contemple as necessidades dos profissionais de diferentes regiões do país. "Faz-se necessário o acompanhamento da Ordem para que as mudanças sejam propostas de acordo com a vontade da advocacia de todo o país", declarou.
A discussão coloca deputados federais e senadores no centro de uma decisão que poderá modificar as condições de exercício da advocacia em todo o território nacional. Até que haja mudança na legislação, permanecem válidas as regras atuais de inscrição suplementar.
Para a OAB Jundiaí, a revisão representa uma oportunidade de adequar a legislação à realidade digital e eliminar uma despesa considerada desnecessária para profissionais que atuam além das fronteiras estaduais.