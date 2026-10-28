O Dia de Doar, celebrado em 1º de dezembro de 2026, busca incentivar a generosidade, o voluntariado e a cultura da doação em todo o Brasil. Em Jundiaí, o Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) aproveita a mobilização para convidar a população a contribuir com o atendimento de crianças e adolescentes em tratamento contra a doença.
A iniciativa reforça que a solidariedade vai além das contribuições financeiras. A população também pode colaborar com doações de materiais, roupas, alimentos, compartilhamento de campanhas e trabalho voluntário. No entanto, não é necessário esperar até dezembro para ajudar: as contribuições podem ser feitas durante todo o ano.
O movimento nacional passou a ser liderado pelo Movimento por uma Cultura de Doação (MCD), com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) como parceira estratégica, incentivando a participação de pessoas, empresas e organizações em ações solidárias.
Grendacc atende crianças e adolescentes de Jundiaí e região
Há 31 anos, o Hospital do Grendacc oferece atendimento integral e humanizado a crianças e adolescentes com câncer de Jundiaí e região.
Além de consultas com oncologistas pediátricos e tratamento quimioterápico, os pacientes recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de psicologia, nutrição, fisioterapia, serviço social e enfermagem. A instituição também oferece acolhimento e apoio aos familiares durante o tratamento.
Para manter os serviços, o Grendacc depende da solidariedade da comunidade e disponibiliza diferentes formas de contribuição.
Como ajudar o Grendacc
Doação via PIX
As contribuições financeiras podem ser realizadas pela chave PIX vinculada ao CNPJ da instituição: 00.797.397/0001-94, no Bradesco.
Bazar permanente
O bazar vende roupas, calçados, acessórios, bolsas, objetos de decoração, utensílios domésticos e móveis novos e seminovos. Toda a renda obtida é destinada ao Hospital do Grendacc.
Endereço: Avenida Dr. Manoel Ildefonso Archer de Castilho, 300, Parque da Represa, com entrada pela lateral.
Nota Fiscal Paulista
É possível doar notas fiscais sem CPF, depositando-as nas caixas de arrecadação disponíveis em estabelecimentos comerciais de Jundiaí e região. Outra opção é cadastrar a doação automática dos créditos pelo programa da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Destinação do Imposto de Renda
Pessoas físicas e empresas podem destinar parte do Imposto de Renda aos projetos sociais da instituição, conforme as regras aplicáveis.
Voluntariado virtual
Compartilhar publicações, curtir campanhas e divulgar ações do Grendacc nas redes sociais também ajuda a ampliar o alcance das iniciativas e atrair novos apoiadores.
Produtos sociais
Empresários e lojistas podem desenvolver produtos solidários ou destinar parte do lucro das vendas ao Grendacc, contribuindo para a manutenção dos atendimentos.
Informações para doações
Para conhecer outras formas de contribuir, os interessados podem entrar em contato com o setor de Recursos e Relacionamento do Grendacc pelos telefones:
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Telefone: (11) 4815-8440, ramal 8510
WhatsApp: (11) 98911-9986
A proposta do Dia de Doar é fortalecer a cultura da solidariedade e mostrar que cada contribuição pode fazer a diferença. Para o Grendacc, o apoio da comunidade é fundamental para manter o atendimento especializado e o acolhimento oferecidos às crianças, aos adolescentes e às famílias que enfrentam o câncer.