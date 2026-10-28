O Dia de Doar, celebrado em 1º de dezembro de 2026, busca incentivar a generosidade, o voluntariado e a cultura da doação em todo o Brasil. Em Jundiaí, o Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) aproveita a mobilização para convidar a população a contribuir com o atendimento de crianças e adolescentes em tratamento contra a doença.

A iniciativa reforça que a solidariedade vai além das contribuições financeiras. A população também pode colaborar com doações de materiais, roupas, alimentos, compartilhamento de campanhas e trabalho voluntário. No entanto, não é necessário esperar até dezembro para ajudar: as contribuições podem ser feitas durante todo o ano.

O movimento nacional passou a ser liderado pelo Movimento por uma Cultura de Doação (MCD), com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) como parceira estratégica, incentivando a participação de pessoas, empresas e organizações em ações solidárias.