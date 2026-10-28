O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) dá mais um passo em direção à inovação e à sustentabilidade com a chegada de uma nova ambulância elétrica de suporte avançado. Com a novidade, a instituição passa a contar com sete ambulâncias em sua frota e se torna a primeira instituição de saúde filantrópica do Estado de São Paulo a contar com um veículo desse modelo.
A aquisição representa um movimento de vanguarda para o HSV, que incorpora uma tecnologia mais sustentável à rotina de atendimento e transporte de pacientes. A nova ambulância chega por meio de contrato de locação com a Medicar.
Além de contribuir para a modernização da frota, a ambulância elétrica representa uma oportunidade de redução dos custos operacionais e dos impactos ambientais. Para dimensionar esses benefícios, foi considerado o desempenho da frota convencional no período de 1º de julho a 4 de outubro de 2026. Nesse intervalo, a frota percorreu 9.855 quilômetros, com consumo de 1.513,16 litros de diesel, gerando um custo de R$ 11.151,84 para a instituição.
“Esse consumo representa uma emissão estimada de aproximadamente 4,06 toneladas de CO₂ na atmosfera. Com a utilização da ambulância elétrica para percorrer a mesma distância, a expectativa é de uma redução de cerca de 80% nos custos de abastecimento, além da diminuição do impacto ambiental associado ao uso de combustíveis fósseis”, explica o supervisor da Central de Serviços do HSV, Gabriel Nabas.
Outro diferencial está na origem da energia utilizada para abastecer o veículo. O coordenador de Planejamento, Controladoria e Captação de Recursos, Iramy Caina Marquezin, destaca que a energia elétrica utilizada pelo hospital é proveniente de fontes limpas e renováveis, reforçando o compromisso da instituição com a sustentabilidade.
“A incorporação dessa tecnologia demonstra que é possível conciliar responsabilidade socioambiental, melhoria contínua dos serviços de saúde e eficiência na gestão dos recursos, buscando sempre soluções inovadoras, sustentáveis e economicamente mais vantajosas”, ressalta Iramy.
A novidade também agrega ganhos relacionados à operação e à assistência. Por ser um veículo zero quilômetro e equipado com tecnologia mais moderna, a ambulância oferece maior segurança, confiabilidade operacional e conforto durante o transporte dos pacientes, além de proporcionar melhores condições de trabalho para as equipes que atuam no serviço.
Além do pioneirismo na utilização de uma ambulância elétrica, a iniciativa representa um avanço social e ambiental para o HSV. A incorporação do veículo contribui para a modernização da estrutura de atendimento, aliando eficiência operacional, qualidade assistencial e redução dos impactos ambientais.
“A chegada do veículo reforça o compromisso do HSV com a busca por soluções inovadoras que possam gerar impactos positivos em diferentes frentes. Ao unir tecnologia, sustentabilidade e eficiência, a instituição amplia sua capacidade de modernização sem deixar de lado a qualidade e a segurança no atendimento à população”, conclui a superintendente do HSV, Kely Schettini.