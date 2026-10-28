O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) dá mais um passo em direção à inovação e à sustentabilidade com a chegada de uma nova ambulância elétrica de suporte avançado. Com a novidade, a instituição passa a contar com sete ambulâncias em sua frota e se torna a primeira instituição de saúde filantrópica do Estado de São Paulo a contar com um veículo desse modelo.

A aquisição representa um movimento de vanguarda para o HSV, que incorpora uma tecnologia mais sustentável à rotina de atendimento e transporte de pacientes. A nova ambulância chega por meio de contrato de locação com a Medicar.

Além de contribuir para a modernização da frota, a ambulância elétrica representa uma oportunidade de redução dos custos operacionais e dos impactos ambientais. Para dimensionar esses benefícios, foi considerado o desempenho da frota convencional no período de 1º de julho a 4 de outubro de 2026. Nesse intervalo, a frota percorreu 9.855 quilômetros, com consumo de 1.513,16 litros de diesel, gerando um custo de R$ 11.151,84 para a instituição.