Jundiaí recebe nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30) o XIV Encontro de Conselhos de Consumidores da Região Sudeste. O evento será realizado no Sesc Jundiaí e reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor elétrico para discutir os impactos dos eventos climáticos extremos no fornecimento de energia e os reflexos para os consumidores.

Com o tema “Depois da tempestade: Quem responde? Quem investe? Quem paga a conta?”, o encontro abordará os custos de operação e reconstrução das redes elétricas, os investimentos necessários para tornar o sistema mais resistente a eventos climáticos e os efeitos dessas despesas nas tarifas de energia.

A iniciativa é conduzida pelo Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga (COCEN), presidido por Edison Severo Maltoni, que também participará das discussões como moderador e coordenador das atividades.