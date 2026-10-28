Jundiaí recebe nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30) o XIV Encontro de Conselhos de Consumidores da Região Sudeste. O evento será realizado no Sesc Jundiaí e reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor elétrico para discutir os impactos dos eventos climáticos extremos no fornecimento de energia e os reflexos para os consumidores.
Com o tema “Depois da tempestade: Quem responde? Quem investe? Quem paga a conta?”, o encontro abordará os custos de operação e reconstrução das redes elétricas, os investimentos necessários para tornar o sistema mais resistente a eventos climáticos e os efeitos dessas despesas nas tarifas de energia.
A iniciativa é conduzida pelo Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga (COCEN), presidido por Edison Severo Maltoni, que também participará das discussões como moderador e coordenador das atividades.
Segundo Maltoni, o objetivo é ampliar o debate sobre as responsabilidades do setor elétrico diante das mudanças climáticas, considerando a segurança do fornecimento e a proteção dos consumidores.
Carta de Jundiaí será elaborada
Um dos principais momentos da programação será a Assembleia Geral, prevista para a tarde de sexta-feira (30). Durante a atividade, será elaborada a Carta de Jundiaí 2026, documento que reunirá propostas e contribuições debatidas ao longo do encontro.
A programação também inclui palestras e painéis sobre os impactos climáticos no setor elétrico, a operação das redes, a regulação e as boas práticas para fortalecer a atuação dos conselhos de consumidores.
O evento conta com a participação do COCEN CPFL Piratininga, da Confederação Nacional dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica (CONACEN) e de representantes de instituições do setor.
A participação é restrita a pessoas credenciadas.