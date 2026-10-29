Jundiaí registrou queda nos furtos e roubos de veículos em 2025 e manteve a redução no primeiro semestre de 2026. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), passados com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, os furtos caíram 24,8% entre janeiro e junho, passando de 245 casos em 2025 para 184 neste ano. Os roubos também diminuíram no período, com queda de 14,8% na comparação com os mesmos meses do ano passado. Mesmo diante da queda, bairros como Jundiaí- Mirim, Traviu e Parque Centenário concentram o maior número de ocorrências no levantamento por região.

Jundiaí-Mirim aparece na primeira posição entre os bairros com mais ocorrências, com 31 registros. Em seguida estão Parque Centenário, com 22, e Traviú, com 18. O Centro soma 16 casos, enquanto Ivoturucaia e Anhangabaú têm 12 cada. Vila Rami registra 11 ocorrências. Já Jardim do Lago, Vila Maringá e Ponte de Campinas aparecem com dez casos cada.

Entre os veículos mais roubados, o Chevrolet Onix liderou entre os carros, com seis registros, enquanto a Honda CG 160 Fan foi a moto com mais ocorrências, com nove casos. Nos furtos, Jeep Commander e Chevrolet Monza tiveram mais registros entre os carros, com quatro cada. Entre as motos, a Yamaha FZ25 Fazer liderou, com 12 casos, seguida pela Honda CG 160 Fan, com dez.