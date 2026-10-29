Jundiaí registrou queda nos furtos e roubos de veículos em 2025 e manteve a redução no primeiro semestre de 2026. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), passados com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, os furtos caíram 24,8% entre janeiro e junho, passando de 245 casos em 2025 para 184 neste ano. Os roubos também diminuíram no período, com queda de 14,8% na comparação com os mesmos meses do ano passado. Mesmo diante da queda, bairros como Jundiaí- Mirim, Traviu e Parque Centenário concentram o maior número de ocorrências no levantamento por região.
Jundiaí-Mirim aparece na primeira posição entre os bairros com mais ocorrências, com 31 registros. Em seguida estão Parque Centenário, com 22, e Traviú, com 18. O Centro soma 16 casos, enquanto Ivoturucaia e Anhangabaú têm 12 cada. Vila Rami registra 11 ocorrências. Já Jardim do Lago, Vila Maringá e Ponte de Campinas aparecem com dez casos cada.
Entre os veículos mais roubados, o Chevrolet Onix liderou entre os carros, com seis registros, enquanto a Honda CG 160 Fan foi a moto com mais ocorrências, com nove casos. Nos furtos, Jeep Commander e Chevrolet Monza tiveram mais registros entre os carros, com quatro cada. Entre as motos, a Yamaha FZ25 Fazer liderou, com 12 casos, seguida pela Honda CG 160 Fan, com dez.
O furto ocorre quando o veículo é levado sem violência ou grave ameaça contra a vítima. No roubo, há violência ou ameaça. A diferença é importante porque os crimes têm características distintas e exigem estratégias específicas de prevenção e investigação.
Desespero
Apesar da queda, para quem tem um bem furtado ou roubado sabe da impotência diante do fato. Foi o que aconteceu com o jundiaiense Rafael Henrique Souza, de 30 anos, ao ter sua moto furtada durante a madrugada. Morador do Parque Centenário, ele usava sua moto quase todos os dias para trabalhar e, no dia do furto, o veículo estava estacionado na rua. “Eu fiquei muito preocupado porque, além de ser um bem que eu usava diariamente, é uma coisa que você leva tempo para conseguir. Fiz o boletim de ocorrência e tentei procurar por conta própria também, mas infelizmente não consegui encontrar a moto”, conta.
Souza tinha seguro e conseguiu receber a indenização. Para ele, isso fez diferença para não arcar sozinho com o prejuízo. “Hoje, depois do que aconteceu, eu considero o seguro ainda mais importante, principalmente para quem depende da moto todos os dias. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até acontecer”, afirma.
Seguro ajuda a reduzir prejuízos
A procura por seguros também tem chamado a atenção de empresas do setor. Marcelo Henrique de Oliveira, responsável por uma empresa de proteção veicular em Jundiaí, destaca que, mesmo com a queda nos registros, os casos continuam preocupando quem depende do veículo no dia a dia. “Mesmo com essa redução, os casos continuam acontecendo e, para quem depende do veículo no dia a dia, é uma preocupação que permanece. A gente acompanha principalmente os casos envolvendo motos, que continuam bastante visadas”, afirma.
Segundo Oliveira, ter proteção pode diminuir o impacto financeiro para quem perde o veículo, especialmente quando ele é usado para trabalhar. “A proteção faz diferença principalmente pelo impacto financeiro que um roubo ou furto pode causar. No caso de uma moto, por exemplo, a pessoa pode perder um veículo que usa para trabalhar e ainda continuar tendo despesas ou parcelas relacionadas a ele. Sem uma proteção, todo esse prejuízo fica por conta do proprietário. O seguro ou a proteção veicular não impede o crime, mas pode ajudar a reduzir bastante o impacto financeiro quando ele acontece”, explica.