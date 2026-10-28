Jundiaí recebe, nos dias 6 e 9 de novembro, o Workshop Mitigação de Riscos e Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no Trabalho com Agrotóxicos. O encontro reunirá especialistas, representantes de instituições de pesquisa, órgãos públicos e setores produtivos para discutir medidas de proteção aos trabalhadores rurais.

A iniciativa é promovida pelo programa IAC-Quepia, da Divisão Avançada de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico (IAC), em parceria com o ICPPE, centro internacional de pesquisa sobre equipamentos de proteção individual para aplicadores de pesticidas, sediado na Universidade de Maryland Eastern Shore, nos Estados Unidos.

As atividades serão realizadas das 9h às 17h, na sede da Divisão Avançada de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, em Jundiaí.