Jundiaí recebe, nos dias 6 e 9 de novembro, o Workshop Mitigação de Riscos e Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no Trabalho com Agrotóxicos. O encontro reunirá especialistas, representantes de instituições de pesquisa, órgãos públicos e setores produtivos para discutir medidas de proteção aos trabalhadores rurais.
A iniciativa é promovida pelo programa IAC-Quepia, da Divisão Avançada de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico (IAC), em parceria com o ICPPE, centro internacional de pesquisa sobre equipamentos de proteção individual para aplicadores de pesticidas, sediado na Universidade de Maryland Eastern Shore, nos Estados Unidos.
As atividades serão realizadas das 9h às 17h, na sede da Divisão Avançada de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, em Jundiaí.
Proteção dos trabalhadores rurais
A programação terá como foco a discussão sobre o uso de equipamentos de proteção individual para reduzir a exposição dos trabalhadores a agrotóxicos durante a aplicação dos produtos e a reentrada nas lavouras.
Segundo Hamilton Ramos, pesquisador científico, diretor da Divisão Avançada de Engenharia e Automação do IAC e coordenador do programa IAC-Quepia, o encontro também abordará os desafios relacionados à avaliação dos riscos ocupacionais e aos critérios de seleção e desempenho dos equipamentos.
Entre os participantes está a cientista Anugrah Shaw, integrante do ICPPE e da Universidade de Maryland Eastern Shore, que ministrará uma palestra seguida de debates.
A proposta é discutir como garantir que os equipamentos utilizados no campo sejam adequados às condições reais de exposição e ofereçam proteção efetiva aos trabalhadores.
Programa completa 20 anos
O workshop também marca os 20 anos do programa IAC-Quepia, criado para avaliar e melhorar a qualidade dos equipamentos de proteção individual utilizados na agricultura brasileira.
Com recursos captados junto a empresas do agronegócio, a iniciativa desenvolve pesquisas voltadas à segurança do trabalho rural e à qualidade dos equipamentos utilizados na aplicação de agroquímicos.
De acordo com os dados divulgados pelo programa, o índice de reprovação dos equipamentos agrícolas avaliados em laboratório caiu de aproximadamente 80%, em 2010, para menos de 20%, resultado atribuído aos avanços na qualidade dos produtos fabricados no Brasil.