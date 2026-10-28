O Maxi Shopping Jundiaí recebe neste sábado (31) uma Feira de Adoção de Animais promovida pelo Grupo Adoção e Afeto. O evento será realizado das 11h às 15h, no hall da entrada G2 Leste, com cães e gatos adultos e filhotes à espera de um novo lar.
Os animais adultos disponíveis para adoção são castrados, vermifugados, vacinados e microchipados. Os adotantes também recebem uma consulta veterinária gratuita com uma profissional parceira do grupo.
A iniciativa busca incentivar a adoção responsável, com atenção especial aos animais adultos, que também precisam de uma família. Segundo a organização, eles podem se adaptar à rotina dos tutores, aprender comandos e responder ao treinamento com reforço positivo. Além disso, seu tamanho e comportamento já são mais conhecidos, o que pode facilitar a escolha do animal ideal para cada família.
Como adotar
Para adotar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de responder a um questionário sobre as condições e a responsabilidade de cuidar de um animal. A avaliação considera fatores como o espaço disponível, as necessidades do pet e a capacidade do interessado de oferecer os cuidados necessários.
A taxa de adoção é de R$ 100. A organização também orienta os novos tutores sobre os primeiros cuidados e a aquisição de itens essenciais, como ração e caminhas.
No caso de filhotes com menos de cinco meses, a retirada no dia do evento está condicionada ao compromisso de levá-los para castração em data e horário previamente agendados.
Durante a feira, o público também poderá fazer doações espontâneas, que ajudam a custear o tratamento e a manutenção dos animais resgatados pela ONG.
A entrada no evento é gratuita.