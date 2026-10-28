O Maxi Shopping Jundiaí recebe neste sábado (31) uma Feira de Adoção de Animais promovida pelo Grupo Adoção e Afeto. O evento será realizado das 11h às 15h, no hall da entrada G2 Leste, com cães e gatos adultos e filhotes à espera de um novo lar.

Os animais adultos disponíveis para adoção são castrados, vermifugados, vacinados e microchipados. Os adotantes também recebem uma consulta veterinária gratuita com uma profissional parceira do grupo.