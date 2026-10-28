A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a ocorrência de temporais entre hoje (28) e amanhã (29), com previsão de chuvas em diversas regiões paulistas. O cenário exige atenção para riscos de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos e deslizamentos de terra.

Hoje, são previstas pancadas de chuva principalmente no Norte e no Noroeste paulista. As precipitações podem variar de moderadas a fortes, com possibilidade de raios e rajadas de vento, especialmente durante a tarde e a noite.

Na quinta-feira, as chuvas devem atingir o estado de forma mais abrangente, com maior atenção para as regiões Norte, Central e Noroeste, onde são esperadas precipitações persistentes, acumulados expressivos, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado. Nas demais regiões, incluindo a Grande São Paulo e a Baixada Santista, também são previstas chuvas de moderada a forte intensidade.