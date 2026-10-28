A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a ocorrência de temporais entre hoje (28) e amanhã (29), com previsão de chuvas em diversas regiões paulistas. O cenário exige atenção para riscos de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos e deslizamentos de terra.
Hoje, são previstas pancadas de chuva principalmente no Norte e no Noroeste paulista. As precipitações podem variar de moderadas a fortes, com possibilidade de raios e rajadas de vento, especialmente durante a tarde e a noite.
Na quinta-feira, as chuvas devem atingir o estado de forma mais abrangente, com maior atenção para as regiões Norte, Central e Noroeste, onde são esperadas precipitações persistentes, acumulados expressivos, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado. Nas demais regiões, incluindo a Grande São Paulo e a Baixada Santista, também são previstas chuvas de moderada a forte intensidade.
A elevada nebulosidade, principalmente na quinta-feira, deverá manter as temperaturas mais amenas, com momentos de frio em algumas localidades.
Diante das condições previstas, a Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção, evitar áreas de risco e acompanhar os alertas oficiais.
Como se proteger durante as chuvas
A Defesa Civil recomenda a adoção de medidas preventivas durante o período de instabilidade:
- Durante alagamentos: não atravesse ruas inundadas ou áreas com correnteza, a pé ou de veículo, pois a força da água pode arrastar pessoas e automóveis.
- Próximo a rios e córregos: mantenha distância das margens, especialmente durante as chuvas, quando o nível da água pode subir rapidamente.
- Durante tempestades com raios: procure abrigo seguro, evite áreas abertas e não permaneça sob árvores.
- Em áreas de encosta: fique atento a sinais de deslizamento, como rachaduras no solo e nas paredes, inclinação de árvores ou postes e surgimento de água barrenta.
- Durante o período de alerta: acompanhe os avisos oficiais e siga as orientações da Defesa Civil.
Para receber alertas da Defesa Civil por SMS, envie o CEP da sua residência para o número 40199. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.