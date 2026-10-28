28 de outubro de 2026
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JUNDIAÍ E LOUVEIRA

Programa Campo Limpo recolhe embalagens de defensivos agrícolas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
É importante que os agricultores se organizem com antecedência e levem os materiais preparados conforme as orientações, garantindo uma devolução segura e adequada
É importante que os agricultores se organizem com antecedência e levem os materiais preparados conforme as orientações, garantindo uma devolução segura e adequada

Os produtores rurais de Jundiaí e Louveira terão uma oportunidade para fazer o descarte correto de embalagens vazias de defensivos agrícolas e outros materiais utilizados na atividade rural. O Programa Campo Limpo 2026 será realizado no dia 5 de novembro, das 8h às 14h, na Cooperativa Nossa Senhora das Vitórias, em Jundiaí.

A iniciativa facilita o acesso dos agricultores a um ponto de recebimento desses materiais, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros municípios. A destinação adequada é fundamental para evitar riscos à saúde das pessoas, prevenir a contaminação do solo e da água e garantir o cumprimento da legislação ambiental.

“O descarte correto das embalagens é uma responsabilidade de todos e faz parte de uma produção rural cada vez mais sustentável. Com essa ação, facilitamos o acesso dos produtores a um local adequado para a devolução dos materiais, contribuindo para a preservação ambiental e para que estejam em conformidade com a legislação”, destaca o diretor de Agronegócios de Jundiaí, Sérgio Pompermaier.

Como preparar os materiais para a entrega

Durante a ação, serão recebidos:

  • Embalagens vazias de defensivos agrícolas, devidamente lavadas e com o fundo furado;
  • Tampas lavadas;
  • Plásticos agrícolas em geral.

Os produtores devem realizar a tríplice lavagem das embalagens rígidas laváveis, conforme as orientações de segurança do produto. O procedimento consiste em esvaziar completamente a embalagem no tanque do pulverizador, adicionar água limpa até completar um quarto do volume, fechar e agitar por cerca de 30 segundos e despejar a água da lavagem no tanque do pulverizador. O processo deve ser repetido três vezes. Ao final, a embalagem deve ser inutilizada, com o fundo furado, para evitar a reutilização.

É importante que os agricultores se organizem com antecedência e levem os materiais preparados conforme as orientações, garantindo uma devolução segura e adequada.

Serviço
Data: 5 de novembro de 2026 (quinta-feira)
Horário: das 8h às 14h
Local: Cooperativa Nossa Senhora das Vitórias – rodovia Vereador Geraldo Dias, 7.913, Corrupira

Informações: Departamento de Agronegócios de Jundiaí
Telefones: (11) 4589-8581 / 4589-8872
E-mail: agronegocio@jundiai.sp.gov.br

A participação dos produtores é essencial para fortalecer as boas práticas no campo, proteger os recursos naturais e manter a atividade agrícola alinhada às normas ambientais.

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