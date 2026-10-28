Os produtores rurais de Jundiaí e Louveira terão uma oportunidade para fazer o descarte correto de embalagens vazias de defensivos agrícolas e outros materiais utilizados na atividade rural. O Programa Campo Limpo 2026 será realizado no dia 5 de novembro, das 8h às 14h, na Cooperativa Nossa Senhora das Vitórias, em Jundiaí.

A iniciativa facilita o acesso dos agricultores a um ponto de recebimento desses materiais, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros municípios. A destinação adequada é fundamental para evitar riscos à saúde das pessoas, prevenir a contaminação do solo e da água e garantir o cumprimento da legislação ambiental.

“O descarte correto das embalagens é uma responsabilidade de todos e faz parte de uma produção rural cada vez mais sustentável. Com essa ação, facilitamos o acesso dos produtores a um local adequado para a devolução dos materiais, contribuindo para a preservação ambiental e para que estejam em conformidade com a legislação”, destaca o diretor de Agronegócios de Jundiaí, Sérgio Pompermaier.

Como preparar os materiais para a entrega