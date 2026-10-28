A rodovia dos Bandeirantes completa 48 anos nesta terça-feira (28) consolidada como uma das mais importantes e modernas rodovias do Brasil. Desde sua inauguração, em 1978, a via desempenha papel estratégico na ligação entre a Capital paulista e importantes regiões do Interior, incluindo Jundiaí, contribuindo para o desenvolvimento econômico, a mobilidade e a integração regional.

Ao longo de seus 48 anos de operação, a rodovia dos Bandeirantes passou por sucessivos investimentos que ampliaram sua capacidade, segurança e eficiência. Entre os principais marcos está o prolongamento da rodovia de Campinas até Cordeirópolis, concluído em 2001, ampliando sua extensão e fortalecendo a ligação entre importantes regiões econômicas do estado. Mais recentemente, a via também recebeu obras de recuperação de 100% do pavimento em seus 161 quilômetros, garantindo melhores condições de conforto, segurança e fluidez para os usuários.

Integrante do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, um dos mais movimentados corredores rodoviários do país, a Bandeirantes é fundamental para o transporte de passageiros e o escoamento da produção industrial, agrícola e tecnológica do Estado de São Paulo.