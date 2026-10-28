Com o feriado prolongado de Finados (2), as rodovias concedidas de Jundiaí e Região devem receber fluxo intenso de veículos, tanto na saída quanto na volta do feriado. Aos motoristas que vão pegar estrada, o movimento mais intenso é esperado para o período da tarde de sexta (30) até a manhã de sábado (31) na saída e da tarde à noite de segunda (2) na volta.

A Motiva Autoban prevê a circulação de aproximadamente 2,263 milhões de veículos nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Finados 2026. O esquema especial de monitoramento e atendimento aos usuários será realizado entre sexta-feira e segunda-feira, período em que é esperado aumento significativo no volume de tráfego em razão do feriado prolongado.

A concessionária Rota das Bandeiras informa que, na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber quase 130 mil veículos no total.