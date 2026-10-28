Estão abertas até o dia 31 de outubro as inscrições para a eleição de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Jundiaí, de acordo com edital publicado na Imprensa Oficial. O objetivo é preencher vagas para a gestão 2026-2028, ampliando a participação da sociedade nas decisões e na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

O CMDCA é um conselho que reúne representantes do poder público e da sociedade civil para discutir, acompanhar e contribuir com as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. A participação de diferentes organizações ajuda a levar as necessidades da população para esse espaço de discussão.

Podem participar organizações, entidades e movimentos que atuem em Jundiaí há pelo menos dois anos e se enquadrem nos segmentos previstos no edital. A recomposição contempla três áreas:

Defesa e garantia de direitos: duas vagas para suplentes, destinadas a instituições que desenvolvem serviços, programas ou projetos voltados à promoção e à defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

duas vagas para suplentes, destinadas a instituições que desenvolvem serviços, programas ou projetos voltados à promoção e à defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Representação de trabalhadores e profissionais: uma vaga para titular e duas para suplentes, destinadas a sindicatos, associações e conselhos profissionais de áreas relacionadas.

uma vaga para titular e duas para suplentes, destinadas a sindicatos, associações e conselhos profissionais de áreas relacionadas. Representação de usuários dos serviços: duas vagas para titulares e duas para suplentes, destinadas, por exemplo, a associações de moradores, associações de pais e mestres, pastorais, redes comunitárias, organizações estudantis e conselhos gestores de serviços públicos.

Como participar