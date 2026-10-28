O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) esclarece que são falsas as informações divulgadas na internet de que os beneficiários precisam providenciar documento com biometria até 20 de novembro para não ter o benefício bloqueado. Essa exigência, na verdade, só vale para os novos pedidos feitos desde 21 de novembro de 2025.

Não precisa ir às agências do INSS para fazer cadastro biométrico

Em realidade, nem sequer existe essa opção. Pois o registro biométrico significa que o cidadão precisa ter sua identidade confirmada por meio de uma biometria cadastrada em uma base oficial do governo.

Esse cadastramento é feito quando a pessoa pede algum documento público, como, por exemplo, a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou título de eleitor.