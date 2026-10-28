O feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2), deve movimentar os cemitérios municipais Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Montenegro, em Jundiaí. A expectativa é de que aproximadamente 10 mil pessoas visitem os dois locais entre o sábado (31) e a segunda.
Para receber o público, haverá alterações no trânsito nas proximidades dos cemitérios, além de uma programação de missas ao longo do período.
Alterações no trânsito
No sábado, no domingo (1º) e na segunda, das 6h às 18h, haverá interdição nos dois sentidos da avenida Henrique Andrés, no trecho entre as ruas Anchieta e Professor Luiz Rosa, nas proximidades do cemitério Nossa Senhora do Desterro.
Também será implantada mudança de mão de direção na avenida Henrique Andrés, entre as ruas Professor Luiz Rosa e Campos Sales. Nesse trecho, a via passará a ter sentido único, em direção à rua Campos Sales.
Outra medida será a ampliação das vagas de estacionamento em 45 graus, permitindo estacionar em ambos os lados da avenida Henrique Andrés, entre as ruas Professor Luiz Rosa e Campos Sales. O acesso ao trecho será exclusivo para os veículos que trafegarem no sentido descendente, em direção à rua Campos Sales.
Já nas proximidades do Cemitério Nossa Senhora do Montenegro, haverá interdição nos dois sentidos da avenida Dr. Nelson Vilaça, entre as ruas Embu e Leme, conforme a programação de trânsito prevista para o local.
Transporte coletivo
Durante o feriado de Finados, os ônibus municipais vão operar com os horários de domingo, conforme informação da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT).
Os itinerários e horários podem ser consultados no site: https://situ.jundiai.sp.gov.br/
Funcionamento dos cemitérios e missas
- Cemitério Nossa Senhora do Desterro
Das 7h às 17h;
Missas: às 8h e às 10h.
- Cemitério Nossa Senhora do Montenegro
Das 7h às 17h;
Missas: 8h, 10h e 15h.