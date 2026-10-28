O feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2), deve movimentar os cemitérios municipais Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Montenegro, em Jundiaí. A expectativa é de que aproximadamente 10 mil pessoas visitem os dois locais entre o sábado (31) e a segunda.

Para receber o público, haverá alterações no trânsito nas proximidades dos cemitérios, além de uma programação de missas ao longo do período.

Alterações no trânsito

No sábado, no domingo (1º) e na segunda, das 6h às 18h, haverá interdição nos dois sentidos da avenida Henrique Andrés, no trecho entre as ruas Anchieta e Professor Luiz Rosa, nas proximidades do cemitério Nossa Senhora do Desterro.