28 de outubro de 2026
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FINADOS EM JUNDIAÍ

Cemitérios municipais esperam receber cerca de 10 mil visitantes

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Haverá mudanças no trânsito no entorno dos cemitérios Nossa Senhora do Desterro (foto) e Nossa Senhora do Montenegro no fim de semana a na segunda
Haverá mudanças no trânsito no entorno dos cemitérios Nossa Senhora do Desterro (foto) e Nossa Senhora do Montenegro no fim de semana a na segunda

O feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2), deve movimentar os cemitérios municipais Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Montenegro, em Jundiaí. A expectativa é de que aproximadamente 10 mil pessoas visitem os dois locais entre o sábado (31) e a segunda.

Para receber o público, haverá alterações no trânsito nas proximidades dos cemitérios, além de uma programação de missas ao longo do período.

Alterações no trânsito

No sábado, no domingo (1º) e na segunda, das 6h às 18h, haverá interdição nos dois sentidos da avenida Henrique Andrés, no trecho entre as ruas Anchieta e Professor Luiz Rosa, nas proximidades do cemitério Nossa Senhora do Desterro.

Também será implantada mudança de mão de direção na avenida Henrique Andrés, entre as ruas Professor Luiz Rosa e Campos Sales. Nesse trecho, a via passará a ter sentido único, em direção à rua Campos Sales.

Outra medida será a ampliação das vagas de estacionamento em 45 graus, permitindo estacionar em ambos os lados da avenida Henrique Andrés, entre as ruas Professor Luiz Rosa e Campos Sales. O acesso ao trecho será exclusivo para os veículos que trafegarem no sentido descendente, em direção à rua Campos Sales.

Já nas proximidades do Cemitério Nossa Senhora do Montenegro, haverá interdição nos dois sentidos da avenida Dr. Nelson Vilaça, entre as ruas Embu e Leme, conforme a programação de trânsito prevista para o local.

Transporte coletivo

Durante o feriado de Finados, os ônibus municipais vão operar com os horários de domingo, conforme informação da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT).

Os itinerários e horários podem ser consultados no site: https://situ.jundiai.sp.gov.br/

Funcionamento dos cemitérios e missas

  • Cemitério Nossa Senhora do Desterro
    Das 7h às 17h;
    Missas: às 8h e às 10h.
  • Cemitério Nossa Senhora do Montenegro
    Das 7h às 17h;
    Missas: 8h, 10h e 15h.

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