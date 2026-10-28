O feriado de Finados, na segunda-feira, 2 de novembro, será uma oportunidade de unir gastronomia e solidariedade em Jundiaí. A partir das 12h, o Espaço Vibe promove uma feijoada solidária em prol da Amarati, instituição filantrópica sem fins lucrativos que há mais de 40 anos atua na reabilitação e na promoção da qualidade de vida de pessoas com lesões neurológicas.

O evento será realizado no Vibe Bar e Restaurante e contará com feijoada à vontade. A proposta é reunir famílias, amigos e a comunidade em uma iniciativa que alia confraternização e apoio a uma causa de grande relevância social. “Convidamos a população para aproveitar o feriado para saborear uma boa feijoada, reunir-se com pessoas queridas e contribuir com uma iniciativa que busca transformar vidas por meio da solidariedade”, destacou Viviane Quiessi, uma das voluntárias do evento.

A renda arrecadada será destinada a melhorias no atendimento oferecido pela Amarati, incluindo a aquisição de equipamentos terapêuticos, a capacitação dos profissionais e melhorias nas instalações da instituição. Os investimentos contribuirão para fortalecer a estrutura de atendimento e ampliar as condições de cuidado oferecidas aos assistidos.