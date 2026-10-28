O Grande Expediente da Câmara de Jundiaí foi marcado por provocações, manifestações da plateia e intervenções da presidência nesta terça-feira (27). Com o plenário lotado e cartazes em homenagem a Lula, os vereadores repercutiram as eleições, trocaram críticas e defenderam suas posições políticas. A movimentação incluiu até bolo e parabéns ao petista.

Primeiro a ocupar a tribuna, Parra Parra (Psol) abordou a disputa presidencial e fez críticas a Flávio Bolsonaro (PL). Na sequência, Quézia de Lucca (PL) defendeu o direito de cada pessoa escolher seu lado político, comentou um evento de apoio ao candidato e parabenizou o presidente Lula (PT) pelo resultado eleitoral. A vereadora também disse ter ficado triste com acusações recebidas em sua rede social.

Faouaz Taha(PSD) chamou a atenção para o discurso de ódio e extremismo. Em sua manifestação, defendeu que o debate considere o bem das pessoas, em meio à polarização que deu o tom de parte dos pronunciamentos.