O Grande Expediente da Câmara de Jundiaí foi marcado por provocações, manifestações da plateia e intervenções da presidência nesta terça-feira (27). Com o plenário lotado e cartazes em homenagem a Lula, os vereadores repercutiram as eleições, trocaram críticas e defenderam suas posições políticas. A movimentação incluiu até bolo e parabéns ao petista.
Primeiro a ocupar a tribuna, Parra Parra (Psol) abordou a disputa presidencial e fez críticas a Flávio Bolsonaro (PL). Na sequência, Quézia de Lucca (PL) defendeu o direito de cada pessoa escolher seu lado político, comentou um evento de apoio ao candidato e parabenizou o presidente Lula (PT) pelo resultado eleitoral. A vereadora também disse ter ficado triste com acusações recebidas em sua rede social.
Faouaz Taha(PSD) chamou a atenção para o discurso de ódio e extremismo. Em sua manifestação, defendeu que o debate considere o bem das pessoas, em meio à polarização que deu o tom de parte dos pronunciamentos.
Um dos momentos de maior repercussão envolveu Mariana Janeiro (PT) e Rodrigo Albino (PL). A vereadora retomou uma provocação feita pelo colega após o primeiro turno, quando ele levou um lenço para que secasse as lágrimas. Como resposta, Mariana apresentou um lenço vermelho com a inscrição “Lula Tetra” e uma sacola com toalhas e outros objetos para “segurar as lágrimas”.
A troca de provocações foi acompanhada por gritos e interrupções do público. O presidente da Câmara precisou chamar a atenção da plateia repetidas vezes para garantir os pronunciamentos de Mariana e, depois, de Albino. Durante a fala do vereador, os ânimos ficaram ainda mais acirrados, exigindo outras intervenções para que ele pudesse se manifestar.
A comemoração também ocupou espaço no plenário. Após Mariana mencionar o aniversário de Lula, militantes do PT que acompanhavam os trabalhos levaram bolo e cantaram parabéns. Apesar das divergências e do clima de tensão, vereadores de diferentes posições políticas desejaram sorte e discernimento a Lula e defenderam o trabalho pela população.
Demandas da cidade e votações
Os problemas locais também chegaram à tribuna. Cristiano Lopes (PP) e José Dias (Republicanos) abordaram a interdição da Av. Antônio Frederico Ozanan devido à erosão provocada pelas fortes chuvas e cobraram providências da Prefeitura.
João Victor (PL) voltou a cobrar soluções para a causa animal. O vereador relatou reclamações de moradores sobre falta de medicamentos, assistência veterinária e animais soltos nas ruas.
Na saúde, as cobranças se concentraram no Hospital São Vicente de Paulo, na saída do ex-superintendente, na falta de leitos e no atendimento. “Mais dinheiro e menos cirurgia, isso precisa ser explicado para as pessoas”, afirmou Edicarlos, ao questionar os repasses e a quantidade de procedimentos.
Segundo números apresentados pelo presidente da casa durante a discussão, o hospital recebeu R$ 507 milhões no ano passado. No comparativo citado, os repasses aumentaram 34% entre 2023 e 2025, enquanto foram realizadas 519 cirurgias a menos. Edicarlos também questionou os valores anuais por leito mencionados no debate: R$ 880 mil em Guarulhos e R$ 1,1 milhão em Jundiaí.
Na Ordem do Dia, foram adiados o Programa Entrega Legal, de Rodrigo Albino, voltado à segurança no motofrete, e o Selo Empresa Amiga da Saúde da Mulher, de Juninho Adilson. Também foi adiada a moção de Albino de apoio à PEC da Responsabilidade. As demais propostas foram aprovadas, entre elas o projeto de Cristiano Lopes que institui o Dia do Vinho no primeiro domingo de junho.