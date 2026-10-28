Os deputados eleitos Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual) se reuniram nesta terça-feira (27) com o diretor regional do DER de Campinas, Cleiton Luiz de Sousa. O encontro debateu investimentos em mobilidade e segurança viária para a Região Metropolitana de Jundiaí. Entre as pautas apresentadas estão a instalação de passarelas na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli e melhorias viárias nos bairros Vila dos Ipês (Várzea Paulista) e Saint James (Campo Limpo Paulista). A iniciativa faz parte da atuação conjunta dos parlamentares para mapear prioridades regionais e cobrar soluções junto aos órgãos estaduais.

Jundiaí inaugura Galeria das Vereadoras

A Câmara de Jundiaí inaugura nesta quarta-feira (28), às 10h, a Galeria das Vereadoras, batizada de Espaço Vereadora Jandyra de Oliveira Souza. A iniciativa reúne a memória das mulheres que exerceram mandato no Legislativo e destaca as mulheres na política local. Eleita em 1947, Jandyra foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira de vereadora em Jundiaí. O nome do espaço foi aprovado pelos vereadores em outubro. A Câmara convidou a imprensa para acompanhar a cerimônia na sede da Câmara Municipal. A homenagem coloca em evidência uma trajetória que abriu caminho para outras representantes e oferece um registro da participação das mulheres nas decisões políticas do município.