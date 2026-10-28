Os deputados eleitos Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual) se reuniram nesta terça-feira (27) com o diretor regional do DER de Campinas, Cleiton Luiz de Sousa. O encontro debateu investimentos em mobilidade e segurança viária para a Região Metropolitana de Jundiaí. Entre as pautas apresentadas estão a instalação de passarelas na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli e melhorias viárias nos bairros Vila dos Ipês (Várzea Paulista) e Saint James (Campo Limpo Paulista). A iniciativa faz parte da atuação conjunta dos parlamentares para mapear prioridades regionais e cobrar soluções junto aos órgãos estaduais.
Jundiaí inaugura Galeria das Vereadoras
A Câmara de Jundiaí inaugura nesta quarta-feira (28), às 10h, a Galeria das Vereadoras, batizada de Espaço Vereadora Jandyra de Oliveira Souza. A iniciativa reúne a memória das mulheres que exerceram mandato no Legislativo e destaca as mulheres na política local. Eleita em 1947, Jandyra foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira de vereadora em Jundiaí. O nome do espaço foi aprovado pelos vereadores em outubro. A Câmara convidou a imprensa para acompanhar a cerimônia na sede da Câmara Municipal. A homenagem coloca em evidência uma trajetória que abriu caminho para outras representantes e oferece um registro da participação das mulheres nas decisões políticas do município.
Orçamento de Jundiaí em debate
A Câmara de Jundiaí realizou na segunda-feira (26) uma audiência pública sobre o projeto de orçamento de 2027, estimado em R$ 4,74 bilhões. A proposta prevê R$ 1,17 bilhão para a Saúde e R$ 1,04 bilhão para a Educação, as maiores fatias por área. Segundo a Câmara de Jundiaí, o encontro abriu espaço para a população conhecer e discutir as prioridades locais antes da votação. A Prefeitura informou que R$ 3,06 bilhões da receita prevista virão de recursos próprios do Tesouro Municipal e R$ 1,68 bilhão de fontes vinculadas. O projeto ainda será analisado pelos vereadores. Os valores são previsões para o próximo ano e podem mudar durante a tramitação e a execução do orçamento.
Espaços sensoriais em pauta
A implantação de espaços sensoriais em praças e parques de Cabreúva será pauta da sessão da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 28 de outubro. Os vereadores vão discutir e votar o Projeto de Lei nº 001/2026, apresentado pelo vereador Vitor Davi Ricci Camargo. A proposta destina esses ambientes ao acolhimento, à inclusão e ao bem-estar de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). O texto coloca em debate a adaptação de áreas de convivência da cidade para atender diferentes necessidades sensoriais. A votação vai definir se a matéria avança no Legislativo. O projeto ainda depende da deliberação dos vereadores e dos trâmites legislativos seguintes.
Alíquota da CBS em debate
O Senado deve receber até sexta-feira (30) a proposta do Tribunal de Contas da União para a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O novo tributo substituirá PIS/Pasep e Cofins na reforma tributária. Após o envio, os senadores terão até 15 de dezembro para definir o percentual por resolução. A estimativa mais citada é de 9,21% para a CBS, mas o número ainda não é oficial. A cobrança está prevista para começar em janeiro de 2027. Segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado, a definição da alíquota precisa preservar a arrecadação dos tributos substituídos. Em 2026, empresas apenas informam o valor da CBS nas notas fiscais, sem recolher a contribuição.
Itatiba prepara operação para chuvas
A Prefeitura de Itatiba instituiu a Operação Chuvas de Verão e Enfrentamento aos Efeitos do El Niño 2026/2027, prevista de 1º de dezembro a 31 de março, com possibilidade de antecipação ou prorrogação. O Decreto nº 8.363/2026 também instituiu o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. As ações consideraram previsão do tempo, vistorias, chuva acima de 80 mm em três dias e nível do Rio Atibaia a partir de 6,3 metros no Bairro da Ponte. Em situações de alerta, o plano prevê, se indicada, remoção preventiva de moradores de áreas de risco.