Resgatado das ruas, o gato Vitório precisa de uma nova transfusão de sangue para continuar o tratamento. Diagnosticado com FIV e FeLV, ele está internado no Hospital Veterinário UniAnchieta, em Jundiaí, e enfrenta um momento delicado de saúde.
Com o dinheiro arrecadado por meio de doações, Vitório já passou por uma primeira transfusão. Agora, porém, precisa de um novo procedimento para dar continuidade à recuperação. Os custos veterinários são altos, e a responsável pelo animal, a protetora Gislaine Oliveira, pede ajuda para conseguir custear o tratamento.
Como ajudar
As contribuições podem ser feitas via Pix, pelo número (11) 91096-8025, que também é o WhatsApp de Gislaine. Quem não puder doar pode ajudar compartilhando a campanha nas redes sociais.
A história de Vitório é divulgada no Instagram da protetora, @gatinhosdagi_jundiai. Cada contribuição ajuda a custear os cuidados necessários para que ele tenha a chance de se recuperar.