Resgatado das ruas, o gato Vitório precisa de uma nova transfusão de sangue para continuar o tratamento. Diagnosticado com FIV e FeLV, ele está internado no Hospital Veterinário UniAnchieta, em Jundiaí, e enfrenta um momento delicado de saúde.

Com o dinheiro arrecadado por meio de doações, Vitório já passou por uma primeira transfusão. Agora, porém, precisa de um novo procedimento para dar continuidade à recuperação. Os custos veterinários são altos, e a responsável pelo animal, a protetora Gislaine Oliveira, pede ajuda para conseguir custear o tratamento.