Empresários, produtores rurais e empreendedores de Jundiaí poderão conhecer alternativas para acessar o mercado internacional durante o encontro gratuito “Jundiaí+Internacional – Caminhos para Exportar”, marcado para o dia 3 de novembro, das 8h30 às 11h, no CIESP Jundiaí.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Assessoria Especial de Cooperação Internacional e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), como parte do Programa Desenvolve+.

O evento terá como foco a exportação indireta, modalidade que permite às empresas vender seus produtos para o exterior por meio de empresas comerciais exportadoras, sem precisar conduzir diretamente todas as etapas do processo.