Empresários, produtores rurais e empreendedores de Jundiaí poderão conhecer alternativas para acessar o mercado internacional durante o encontro gratuito “Jundiaí+Internacional – Caminhos para Exportar”, marcado para o dia 3 de novembro, das 8h30 às 11h, no CIESP Jundiaí.
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Assessoria Especial de Cooperação Internacional e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), como parte do Programa Desenvolve+.
O evento terá como foco a exportação indireta, modalidade que permite às empresas vender seus produtos para o exterior por meio de empresas comerciais exportadoras, sem precisar conduzir diretamente todas as etapas do processo.
Especialistas vão apresentar caminhos para exportação
O encontro contará com especialistas da ApexBrasil, do Sebrae-SP e do CECIEX, que apresentarão informações sobre o funcionamento da exportação indireta e as possibilidades de conexão com empresas comerciais exportadoras.
Segundo Laura Comparato Cardoso, assessora especial de Cooperação Internacional, a proposta é aproximar os empreendedores das oportunidades do mercado internacional e apresentar alternativas para ampliar os negócios.
A ação integra a estratégia Jundiaí+Internacional, que busca fortalecer a presença da economia local no mercado externo, ampliar a competitividade das empresas e atrair novos investimentos para o município.
A participação é voltada a empresários, produtores rurais e empreendedores interessados em conhecer os procedimentos e as oportunidades para começar a exportar.
Como participar
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.
Serviço
-
Evento: Jundiaí+Internacional – Caminhos para Exportar
Data: 3 de novembro de 2026, terça-feira
Horário: das 8h30 às 11h
Local: CIESP Jundiaí – Avenida Doroty Nano Martinasso, s/n, Vila Hortolândia