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CIESP JUNDIAÍ

Encontro gratuito para orientar empresas interessadas em exportar

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jundiaí
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Divulgação
Encontro gratuito 'Jundiaí+Internacional - Caminhos para Exportar', marcado para o dia 3 de novembro, das 8h30 às 11h, no CIESP Jundiaí
Encontro gratuito 'Jundiaí+Internacional - Caminhos para Exportar', marcado para o dia 3 de novembro, das 8h30 às 11h, no CIESP Jundiaí

Empresários, produtores rurais e empreendedores de Jundiaí poderão conhecer alternativas para acessar o mercado internacional durante o encontro gratuito “Jundiaí+Internacional – Caminhos para Exportar”, marcado para o dia 3 de novembro, das 8h30 às 11h, no CIESP Jundiaí.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Assessoria Especial de Cooperação Internacional e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), como parte do Programa Desenvolve+.

O evento terá como foco a exportação indireta, modalidade que permite às empresas vender seus produtos para o exterior por meio de empresas comerciais exportadoras, sem precisar conduzir diretamente todas as etapas do processo.

Especialistas vão apresentar caminhos para exportação

O encontro contará com especialistas da ApexBrasil, do Sebrae-SP e do CECIEX, que apresentarão informações sobre o funcionamento da exportação indireta e as possibilidades de conexão com empresas comerciais exportadoras.

Segundo Laura Comparato Cardoso, assessora especial de Cooperação Internacional, a proposta é aproximar os empreendedores das oportunidades do mercado internacional e apresentar alternativas para ampliar os negócios.

A ação integra a estratégia Jundiaí+Internacional, que busca fortalecer a presença da economia local no mercado externo, ampliar a competitividade das empresas e atrair novos investimentos para o município.

A participação é voltada a empresários, produtores rurais e empreendedores interessados em conhecer os procedimentos e as oportunidades para começar a exportar.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

Serviço

  • Evento: Jundiaí+Internacional – Caminhos para Exportar

  • Data: 3 de novembro de 2026, terça-feira

  • Horário: das 8h30 às 11h

  • Local: CIESP Jundiaí – Avenida Doroty Nano Martinasso, s/n, Vila Hortolândia

  • Inscrições: https://forms.gle/xn4ZJWWHcgx8X3LGA

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