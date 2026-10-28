A Black Friday e o Natal impulsionam as contratações temporárias em Jundiaí, com empresas reforçando as equipes para atender ao aumento das vendas e da demanda no fim do ano. Só no Portal Jundiaí Empreendedora, plataforma da Prefeitura para divulgação de oportunidades de emprego, são 211 vagas temporárias no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), com oportunidades no comércio, na logística e na produção. Entre as funções disponíveis estão auxiliar de cozinha, assistente de vendas, auxiliar de logística, motorista de caminhão e mecânico montador.
Os contratos temporários podem ter duração de até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, conforme a legislação. A movimentação local acompanha a expectativa nacional. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, divulgada em setembro, projeta 130 mil vagas temporárias e efetivas no comércio e nos serviços até o fim de 2026, cerca de 10% a mais que em 2025. Novembro deve concentrar 24% das contratações previstas.
Números que refletem tambem na região. Segundo Patrícia Fernanda Alves, responsável por uma agência de recursos humanos de Jundiaí, a procura por vagas temporárias aumentou cerca de 30% nas últimas semanas,“Muitas empresas reforçam as equipes para atender à demanda maior do Natal e das vendas, principalmente em áreas como logística, estoque, separação e expedição”, afirma.
Algumas seleções chegam a receber mais de 100 candidaturas para uma única vaga. Patrícia também percebe mais pessoas desempregadas em busca de recolocação. “Também percebemos uma procura maior de pessoas que estão desempregadas e veem essas vagas como uma oportunidade de voltar ao mercado rapidamente. Muitos também aceitam o trabalho temporário porque enxergam uma possibilidade de efetivação depois do período de festas”, diz.
Desempregado há cerca de dois meses, Lucas Rafael Mendes, de 23 anos, procura uma recolocação principalmente na área de logística. Ele já participa de processos seletivos e envia currículos, mas também considera vagas temporárias em outros setores. “O que eu mais quero mesmo é voltar a ter uma renda e não ficar parado. Você acaba ficando um pouco mais flexível quando está há um tempo sem trabalhar. Claro que todo mundo gostaria de encontrar uma vaga com um salário bom e boas condições, mas, neste momento, minha prioridade é conseguir uma oportunidade e voltar ao mercado”, afirma.
Comércio espera aumento nas contratações
Além das vagas do PAT, há oportunidades temporárias para o comércio de rua e shoppings. No Maxi Shopping, há vagas em diferentes áreas do comércio e do atendimento. No Centro, há vagas para estoquista, operador de caixa, promotor de loja e atendente de cafeteria. Agências de recursos humanos também divulgam oportunidades em áreas como logística e atendimento.
Para Milton de Araújo, presidente do Sincomerciários de Jundiaí e Região, a expectativa é positiva, acompanhando a projeção nacional. Segundo pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, vendedores, ajudantes e entregadores estão entre as funções mais procuradas. Comércio, supermercados e lojas de diferentes segmentos também reforçam as equipes. “As contratações costumam se intensificar entre novembro e dezembro, principalmente por causa da Black Friday e do Natal”, explica. Ainda não há estimativa pública específica para a região.
O presidente orienta os candidatos a conferir salário, jornada, benefícios e prazo contratual, além de desconfiar de cobranças para garantir uma vaga. Ele ressalta que a efetivação depende da necessidade da empresa e do desempenho do trabalhador. “A falta de experiência não deve servir de justificativa para desvalorizar o trabalho. É importante verificar as condições da contratação e procurar o sindicato em caso de dúvidas sobre os direitos trabalhistas”, afirma.