A Black Friday e o Natal impulsionam as contratações temporárias em Jundiaí, com empresas reforçando as equipes para atender ao aumento das vendas e da demanda no fim do ano. Só no Portal Jundiaí Empreendedora, plataforma da Prefeitura para divulgação de oportunidades de emprego, são 211 vagas temporárias no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), com oportunidades no comércio, na logística e na produção. Entre as funções disponíveis estão auxiliar de cozinha, assistente de vendas, auxiliar de logística, motorista de caminhão e mecânico montador.

Os contratos temporários podem ter duração de até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, conforme a legislação. A movimentação local acompanha a expectativa nacional. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, divulgada em setembro, projeta 130 mil vagas temporárias e efetivas no comércio e nos serviços até o fim de 2026, cerca de 10% a mais que em 2025. Novembro deve concentrar 24% das contratações previstas.

Números que refletem tambem na região. Segundo Patrícia Fernanda Alves, responsável por uma agência de recursos humanos de Jundiaí, a procura por vagas temporárias aumentou cerca de 30% nas últimas semanas,“Muitas empresas reforçam as equipes para atender à demanda maior do Natal e das vendas, principalmente em áreas como logística, estoque, separação e expedição”, afirma.