A implantação de núcleos de Justiça Restaurativa em sete escolas municipais de Jundiaí deve ser iniciada em 2027, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação (SME). O município já conta com 29 facilitadores com formação prática e outros 460 profissionais que concluíram o módulo teórico do curso. A iniciativa busca prevenir conflitos, bullying e discriminação por meio do diálogo, da responsabilização e da reparação dos danos.

Regulamentada pelo Decreto nº 36.704, de 22 de setembro de 2026, a estrutura será implantada inicialmente em unidades reconhecidas com o Selo Desatando Nós, concedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). A política municipal foi instituída pela Lei nº 10.291/2024.

A iniciativa chega em meio à preocupação com a violência escolar. Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontaram 52 denúncias em Jundiaí até 4 de outubro de 2025, envolvendo 273 violações. Em todo o ano de 2024, foram 46 denúncias e 283 violações. Os números não representam necessariamente casos distintos. A Secretaria Municipal de Educação não apresentou ao Jornal de Jundiaí os totais de ocorrências escolares de 2025 e de janeiro a setembro de 2026.