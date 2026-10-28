A implantação de núcleos de Justiça Restaurativa em sete escolas municipais de Jundiaí deve ser iniciada em 2027, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação (SME). O município já conta com 29 facilitadores com formação prática e outros 460 profissionais que concluíram o módulo teórico do curso. A iniciativa busca prevenir conflitos, bullying e discriminação por meio do diálogo, da responsabilização e da reparação dos danos.
Regulamentada pelo Decreto nº 36.704, de 22 de setembro de 2026, a estrutura será implantada inicialmente em unidades reconhecidas com o Selo Desatando Nós, concedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). A política municipal foi instituída pela Lei nº 10.291/2024.
A iniciativa chega em meio à preocupação com a violência escolar. Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontaram 52 denúncias em Jundiaí até 4 de outubro de 2025, envolvendo 273 violações. Em todo o ano de 2024, foram 46 denúncias e 283 violações. Os números não representam necessariamente casos distintos. A Secretaria Municipal de Educação não apresentou ao Jornal de Jundiaí os totais de ocorrências escolares de 2025 e de janeiro a setembro de 2026.
A Justiça Restaurativa busca prevenir conflitos e, quando há danos, promover a escuta dos envolvidos e a construção de formas de reparação. Segundo o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Italo Gustavo da Costa, a atuação ocorre em dois momentos. “O primeiro é antes do conflito, círculos de diálogo e de fortalecimento de vínculos constroem convivência e pertencimento, e essa dimensão preventiva é prioritária no ambiente escolar”, explica.
Após uma situação de violência, a proposta é que o responsável compreenda as consequências de suas atitudes e participe da reparação. “Essa responsabilização é mais exigente que cumprir uma punição, porque pede que ele compreenda o dano e participe de repará-lo”, afirma Ítalo.
O presidente ressalta que a participação é voluntária e que a proteção das vítimas deve ser prioridade. Ele também reforça que as práticas não substituem medidas de proteção, atendimento especializado nem a atuação do Sistema de Justiça. Em situações graves, como violência sexual, devem ser seguidos os procedimentos legais específicos.
Atuação além das escolas
O decreto também prevê práticas restaurativas para conflitos entre servidores municipais e situações relacionadas à socioeducação, inclusive envolvendo adolescentes que cometeram atos infracionais. A coordenação ficará a cargo do Grupo Gestor Interinstitucional, enquanto os núcleos executarão as práticas.
Jundiaí já desenvolve ações de promoção da cultura de paz por meio do programa Ludicidadania, realizado há cinco anos nas escolas com participação da Guarda Municipal. A iniciativa promove rodas de conversa, Comunicação Não Violenta e mediação de conflitos. Com início previsto para 2027, o desafio será acompanhar os resultados nas sete escolas e ampliar a formação prática dos profissionais, fortalecendo a articulação entre Educação, Saúde, Assistência Social, Conselhos Tutelares e demais integrantes da rede de proteção.