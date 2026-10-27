Nesta quarta-feira (28), comemora-se o Dia do Servidor Público. Devido à portaria 8.821/2026 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o ponto facultativo será na sexta-feira (30).
Por isso, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país mantém o funcionamento normal na quarta-feira (28) e estarão fechadas na sexta-feira (30).
Cidadãos com atendimentos previamente agendados para sexta-feira (30) serão comunicados pelo INSS para remarcação.
O atendimento humano da Central 135 segue normalmente nos dias 28 e 30, das 7h às 22h.
Finados
A próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, é Dia de Finados, feriado nacional. Nessa data, as agências do INSS não abrirão. O funcionamento retorna ao normal na terça-feira (3).
No dia de Finados, os atendimentos humanos da Central 135 serão suspensos e retornam na terça-feira (3), das 7h às 22h. Já o atendimento eletrônico segue funcionando normalmente.
Mesmo em feriados, os cidadãos podem buscar atendimento eletrônico 24h por dia na Central 135 e pelo site e aplicativo Meu INSS.