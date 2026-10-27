Nesta quarta-feira (28), comemora-se o Dia do Servidor Público. Devido à portaria 8.821/2026 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o ponto facultativo será na sexta-feira (30).

Por isso, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país mantém o funcionamento normal na quarta-feira (28) e estarão fechadas na sexta-feira (30).

Cidadãos com atendimentos previamente agendados para sexta-feira (30) serão comunicados pelo INSS para remarcação.