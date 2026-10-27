O Halloween, ou Dia das Bruxas, celebrado neste final do mês, dia 31 de outubro, tornou-se uma data importante para o comércio em todo o país. A data impulsiona as transformações nas vitrines e movimenta o varejo, especialmente nos segmentos de vestuário, acessórios, decoração, alimentos e no setor gastronômico.

Além de festas à fantasia, a data se tornou importante para o comércio, que investe em decoração para atrair clientes nesta época. Essas ações promovem não somente o aumento das vendas do estabelecimento, como fomentam a circulação de produtos do varejo relacionados ao Halloween.

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