27 de outubro de 2026
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JUNDIAÍ

Halloween fomenta varejo e setor gastronômico, avalia Sincomercio

Por Redação | Sincomercio Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Sincomercio Jundiaí
Além de festas à fantasia, a data se tornou importante para o comércio, que investe em decoração para atrair clientes nesta época
Além de festas à fantasia, a data se tornou importante para o comércio, que investe em decoração para atrair clientes nesta época

O Halloween, ou Dia das Bruxas, celebrado neste final do mês, dia 31 de outubro, tornou-se uma data importante para o comércio em todo o país. A data impulsiona as transformações nas vitrines e movimenta o varejo, especialmente nos segmentos de vestuário, acessórios, decoração, alimentos e no setor gastronômico.

Além de festas à fantasia, a data se tornou importante para o comércio, que investe em decoração para atrair clientes nesta época. Essas ações promovem não somente o aumento das vendas do estabelecimento, como fomentam a circulação de produtos do varejo relacionados ao Halloween.

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O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, Edison Maltoni, elenca os setores que mais se destacam nesta época como o de fantasias, calçados, maquiagens, decoração, acessórios, papelaria e presentes. “Cabe ao lojista usar a criatividade para aproveitar a oportunidade da data para atrair os consumidores e movimentar o negócio”, detalha.

O Dia das Bruxas também favorece o setor alimentício, com a venda de guloseimas, doces, alimentos embalados e bebidas, produtos que mais se destacam nas vendas desta época. “Os bares e restaurantes também podem se beneficiar com a data, especialmente pela realização de eventos e festas temáticas”, observa Maltoni.

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