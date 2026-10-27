A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, participará hoje (26), às 18h, da audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, realizada na Câmara Municipal de Jundiaí. O encontro, organizado pelo Legislativo, tem como objetivo apresentar e discutir a proposta orçamentária do município para o próximo ano, garantindo transparência e participação popular.
A audiência dá continuidade ao processo de discussão do orçamento municipal, iniciado em 8 de setembro. Nesta nova etapa, serão apresentadas as previsões de receitas e despesas para 2027, permitindo que a população acompanhe o planejamento financeiro da cidade e contribua com sugestões.
A LOA é um dos principais instrumentos de planejamento da administração pública, pois estabelece a previsão de arrecadação e orienta a aplicação dos recursos municipais em áreas como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e segurança. A audiência também atende às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, fortalecendo a transparência e a participação social.
Para o secretário municipal de Finanças, Lucas Lusvarghi, a participação da comunidade contribui para aproximar o planejamento financeiro das necessidades da cidade. “A construção do orçamento municipal exige planejamento técnico, mas ganha sua legitimidade com a escuta da sociedade. A participação dos jundiaienses é fundamental para que as prioridades da LOA 2027 considerem as necessidades da população, com responsabilidade fiscal e eficiência na aplicação dos recursos públicos”, destaca.
Como participar
A audiência será presencial, na Câmara Municipal de Jundiaí (rua Barão de Jundiaí, 128), com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.
A população também poderá encaminhar sugestões antecipadamente pelo e-mail orcamento@jundiai.sp.gov.br. Durante o encontro, haverá espaço para manifestações dos moradores, ampliando a participação nas discussões sobre as prioridades do município para 2027.