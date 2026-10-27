A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, participará hoje (26), às 18h, da audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, realizada na Câmara Municipal de Jundiaí. O encontro, organizado pelo Legislativo, tem como objetivo apresentar e discutir a proposta orçamentária do município para o próximo ano, garantindo transparência e participação popular.

A audiência dá continuidade ao processo de discussão do orçamento municipal, iniciado em 8 de setembro. Nesta nova etapa, serão apresentadas as previsões de receitas e despesas para 2027, permitindo que a população acompanhe o planejamento financeiro da cidade e contribua com sugestões.

A LOA é um dos principais instrumentos de planejamento da administração pública, pois estabelece a previsão de arrecadação e orienta a aplicação dos recursos municipais em áreas como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e segurança. A audiência também atende às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, fortalecendo a transparência e a participação social.