Para além disso, de acordo com Janaina, o Halloween alcançou em poucos anos o status que existe há décadas em datas tradicionais do calendário festivo brasileiro. "Para o atacado doceiro, é uma data tão relevante quanto Festa Junina e Páscoa", conta.

Neste sábado (31) é celebrado o Halloween, comemoração importada dos EUA que, a cada ano, cresce no Brasil. Para os mercados de doces e decorações, o Dia das Bruxas já representa uma fatia significativa do faturamento anual. Janaina Gazzola Carbonari, da GTS Distribuidora, de Jundiaí, diz que, para este ano, há "expectativa de aumento de 5% nas vendas com base no ano passado".

"Acreditamos que, por ter uma variedade bem maior de doces temáticos, o tíquete médio de compra irá aumentar", complementa. Sobre os temáticos, as festas em escolas e condomínios, por exemplo, têm movimentado a busca e, consequentemente, a oferta desse tipo de doce, com formatos que remetem a símbolos da data, como abóboras, fantasmas e, claro, bruxas.

Isso, segundo Janaína, orienta o consumidor na hora da compra. "Buscam preferencialmente doces temáticos embalados que servem para colocar em saquinhos e distribuir, mas também há alta venda de balas e pirulitos de linhas tradicionais. As pessoas também procuram embalagens, decorações, acessórios e descartáveis", comenta Janaina. E, para acompanhar o consumo, a indústria lança novidades. "Este ano muitas indústrias lançaram produtos, como, por exemplo, gomas em formatos de fantasma e abóbora. Também há máscaras de modelos variados e painéis em MDF em tamanho real."

Para que as festas sejam temáticas, de fato, como explica Janaina, a decoração não pode faltar. "A procura maior é para condomínios, mas também para escolas e empresas que organizam festas entre os colaboradores. O carro-chefe das decorações são as teias de aranha e os bichos: aranha e morcego, e também as maquiagens, como sangue artificial."