27 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DIA DAS BRUXAS

Halloween movimenta mercado e doces temáticos aumentam a cada ano

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo pessoal
Janaina Gazzola Carbonari diz que há grande variedade de doces temáticos
Janaina Gazzola Carbonari diz que há grande variedade de doces temáticos

Neste sábado (31) é celebrado o Halloween, comemoração importada dos EUA que, a cada ano, cresce no Brasil. Para os mercados de doces e decorações, o Dia das Bruxas já representa uma fatia significativa do faturamento anual. Janaina Gazzola Carbonari, da GTS Distribuidora, de Jundiaí, diz que, para este ano, há "expectativa de aumento de 5% nas vendas com base no ano passado".

Para além disso, de acordo com Janaina, o Halloween alcançou em poucos anos o status que existe há décadas em datas tradicionais do calendário festivo brasileiro. "Para o atacado doceiro, é uma data tão relevante quanto Festa Junina e Páscoa", conta.

"Acreditamos que, por ter uma variedade bem maior de doces temáticos, o tíquete médio de compra irá aumentar", complementa. Sobre os temáticos, as festas em escolas e condomínios, por exemplo, têm movimentado a busca e, consequentemente, a oferta desse tipo de doce, com formatos que remetem a símbolos da data, como abóboras, fantasmas e, claro, bruxas.

Isso, segundo Janaína, orienta o consumidor na hora da compra. "Buscam preferencialmente doces temáticos embalados que servem para colocar em saquinhos e distribuir, mas também há alta venda de balas e pirulitos de linhas tradicionais. As pessoas também procuram embalagens, decorações, acessórios e descartáveis", comenta Janaina. E, para acompanhar o consumo, a indústria lança novidades. "Este ano muitas indústrias lançaram produtos, como, por exemplo, gomas em formatos de fantasma e abóbora. Também há máscaras de modelos variados e painéis em MDF em tamanho real."

Para que as festas sejam temáticas, de fato, como explica Janaina, a decoração não pode faltar. "A procura maior é para condomínios, mas também para escolas e empresas que organizam festas entre os colaboradores. O carro-chefe das decorações são as teias de aranha e os bichos: aranha e morcego, e também as maquiagens, como sangue artificial."

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários