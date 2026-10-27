Fantasmas, abóboras e luzes coloridas começam a aparecer nas casas, condomínios e ruas com a proximidade do Halloween, celebrado no dia 31 de outubro. Mas, em áreas externas, a decoração precisa estar preparada para a chuva e os ventos desta época do ano. Para evitar choques elétricos, curtos-circuitos e outros acidentes, a CPFL Piratininga, por meio do programa Guardião da Vida, recomenda alguns cuidados na escolha e na instalação dos enfeites.
Antes de montar a decoração, confira se as luzes e os equipamentos são próprios para uso externo e se os fios estão inteiros, sem rachaduras ou partes expostas. Faça a instalação com a energia desligada e somente em local seco. Se precisar usar extensões, escolha modelos indicados para áreas externas e mantenha as conexões longe do chão, de poças e da chuva.
Evite emendar fios, sobrecarregar tomadas ou improvisar ligações. Se a decoração exigir novos pontos de energia ou instalação elétrica, procure um eletricista qualificado. Também é importante prender bem os enfeites e estruturas para que o vento não os derrube nem os leve em direção à fiação.
Atenção à rede elétrica
Enfeites, luzes e estruturas devem ficar longe dos fios da rede elétrica. Nunca pendure decoração em postes ou cabos, nem faça ligações diretamente na rede da rua. Em condomínios, a instalação nas áreas comuns deve ser combinada com a administração e feita por um profissional. Para decorar calçadas ou outros espaços públicos, consulte a prefeitura antes de montar os enfeites.
Se chover ou ventar forte
Desligue a decoração antes de tocar nela, desde que seja possível fazer isso em um local seco e seguro. Se os enfeites, tomadas ou fios estiverem molhados, não se aproxime nem tente removê-los. Se houver um cabo caído, mantenha distância e avise a distribuidora. Em situações de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193. Mais orientações de segurança estão disponíveis no site do Guardião da Vida.