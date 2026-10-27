Fantasmas, abóboras e luzes coloridas começam a aparecer nas casas, condomínios e ruas com a proximidade do Halloween, celebrado no dia 31 de outubro. Mas, em áreas externas, a decoração precisa estar preparada para a chuva e os ventos desta época do ano. Para evitar choques elétricos, curtos-circuitos e outros acidentes, a CPFL Piratininga, por meio do programa Guardião da Vida, recomenda alguns cuidados na escolha e na instalação dos enfeites.

Antes de montar a decoração, confira se as luzes e os equipamentos são próprios para uso externo e se os fios estão inteiros, sem rachaduras ou partes expostas. Faça a instalação com a energia desligada e somente em local seco. Se precisar usar extensões, escolha modelos indicados para áreas externas e mantenha as conexões longe do chão, de poças e da chuva.

Evite emendar fios, sobrecarregar tomadas ou improvisar ligações. Se a decoração exigir novos pontos de energia ou instalação elétrica, procure um eletricista qualificado. Também é importante prender bem os enfeites e estruturas para que o vento não os derrube nem os leve em direção à fiação.

Atenção à rede elétrica