O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí participa na quinta-feira (29) da ação “Contos e Gestos”, realizada em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, no Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco).

A atividade reúne inclusão, lazer e orientação cidadã para famílias e assistidos da Apae Jundiaí, com ações alusivas ao Mês das Crianças e ao Outubro Rosa, reforçando o acesso à informação, aos direitos e à conscientização sobre saúde e autocuidado.

Serviço

Ação “Contos e Gestos”

Data: 29 de outubro de 2026 - Quinta-feira

Horário: 15h

Endereço: rua Benedito Sérgio de Oliveira, 220 – Parque Continental