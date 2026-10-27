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CIC Jundiaí participa de ação de cidadania e inclusão no Cecco

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco) receberá a ação
O Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco) receberá a ação

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí participa na quinta-feira (29) da ação “Contos e Gestos”, realizada em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, no Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco).

A atividade reúne inclusão, lazer e orientação cidadã para famílias e assistidos da Apae Jundiaí, com ações alusivas ao Mês das Crianças e ao Outubro Rosa, reforçando o acesso à informação, aos direitos e à conscientização sobre saúde e autocuidado.

Serviço
Ação “Contos e Gestos”
Data: 29 de outubro de 2026 - Quinta-feira
Horário: 15h
Endereço: rua Benedito Sérgio de Oliveira, 220 – Parque Continental

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